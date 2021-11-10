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Yılın olayı! Sergio Ramos Beşiktaş'a önerildi

10.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'den PSG'ye transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sergio Ramos'un takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli stoperin menajerinden Beşiktaş için ilginç bir teklif geldi. İşte detaylar...

Yılın olayı! Sergio Ramos Beşiktaş'a önerildi
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Sakatlığı nedeniyle Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de henüz resmi maça çıkmayan Sergio Ramos'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerle ilgili Ramos'un kardeşi Rene açıklamalarda bulundu.

El Mundo'ya konuşan Segio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok." dedi.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş yönetimi stoper arayışına başlarken Ramos'un menajeri Rene'den flaş bir teklif geldi. Rene'den Beşiktaş yönetimine “Sergio Ramos’u ister misiniz?” sorusu geldi. Beşiktaş yönetimi bu teklife bir hayli şaşırdı. Rene, “yaklaşık 4 aydır sakat. PSG’de daha hiç forma giyemedi. Sakatlığı geçti. Ancak şans verilmiyor. PSG yüksek maliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Pepe için de ‘imkansız’ denmişti. Şansımızı deneyebiliriz” dedi. Beşiktaş yönetimi devre arasında bu transfer için harekete geçebilir.

Kaynak: Fotospor


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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