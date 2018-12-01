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Yılın süper otomobili: Ferrari 488 Pista!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

Tüm dünyada süper spor otomobilin simgesi olan Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden, BBC Top Gear tarafından “Yılın Süper Otomobili Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödülle birlikte BBC Top Gear tarafından 16’ncı kez ödül alan Ferrari, 710 HP gücündeki 488 Pista ile tüm jüri üyelerini etkileyerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Yılın süper otomobili: Ferrari 488 Pista!

Otomotiv endüstrisinin en prestijli dergilerinden BBC Top Gear, Ferrari’nin 488 Pista modelini, “Yılın Süper Otomobili Ödülü’ne layık gördü. Bu sayede İtalyan marka, dergiden 16’ncı kez ödül almış oldu. Çift turbo beslemeli, 710 HP gücündeki motoru ve yol tutuş kabiliyeti, jüri üyeleri tarafından adeta övgü yağmuruna tutulan 488 Pista, bu yıl aldığı 4’üncü uluslararası ödül ile iddiasını tekrar kanıtlamış oldu. Jüri üyeleri, 488 Pista ile ilgili olarak “Pista, doğuştan bir oyuncu; boyalarını sürmüş, sürekli spot ışığı altında olmak isteyen bir savaşçı” yorumunda bulundu.

Ferrari 488 Pista-2

488 PİSTA HAKKINDA

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB’den 90 kg daha hafif olan 1.280 kg’lık ağırlığına karşın 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488 Pista’da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Ferrari ferrari pista

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