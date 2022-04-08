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Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! "Ailemi incitti" diyen Gonca Vuslateri'den geri adım!

08.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yıllar önce ödül töreninde Atilla Özdemiroğlu'na Onur Ödülü vermiş ve sahnede açıklama yaparken ağlamıştı. Cem Yılmaz ise, Atilla Özdemiroğlu'na saygısından dolayı duygulanan Gonca Vuslateri'ni sahnede tiye almıştı. Vuslateri yıllar sonra Cem Yılmaz ile karesini paylaştı.

Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! "Ailemi incitti" diyen Gonca Vuslateri'den geri adım!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken duygulanan Gonca Vuslateri'yi espirili bir şekilde tiye almıştı. Vuslateri durumun ardından konuk olduğu bir programda konuyla alakalı önemli sözler sarf etmişti. Dönemin dikkat çeken olayının başrolü olan ikiliden Instagram pozu geldi.

"NEFRET ETTİĞİM BİR KİŞİLİK OLABİLİR"

Gonca Vuslateri, Onur ödülünü Attila Özdemiroğlu'na verirken, "Biraz önce orada otururken bir ödül konuşması yaptım, konuşma onur ödülü vermek için çok gencim ama yaptığınız her şeye çok saygı duyuyorum. Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim." konuşmasını yapmıştı. Sonrasında sahneye çıkan Cem Yılmaz ise Vuslateri'yi taklit ederek, "Deminden beri orada oturuyorum, Atilla abinin ensesini gördüm ve hatırladım. Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim ve oldum." ifadelerini kullanmış ve salonu kahkahaya boğmuştu.

Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, konuk olduğu bir programda Cem Yılmaz'ın kendisini tiye almasına ilişkin, "Oradaki soğuk ve aşırı duygusal havayı aldı." demişti. Kendisine yöneltilen "Rahatsız oldun mu?" sorusuna ise, "Niyeti iyiyse hayır" yanıtını verip, "Mizah öyle bir şeydir çünkü. İnsanların değiştiremeyecekleri özellikleriyle dalga geçmek, bir an önce yaşanan bir olayla dalga geçmek biraz mizahı olumsuz anlamda tetikler. Biri incinir, biri kırılır, biri öfkelenir. Ben öfkelenmedim. Beni hiç ilgilendirmez. Ben yaşadığım anın kendisiyle ilgileniyorum, bir de Atilla'nın sağlığıyla. Ben Cem'e çok aşığım. Benim çocukluğumun güldüğüm hayatımdaki objesi. Onun sevmediği kişi olabilirim, benim nefret ettiğim bir kişilik de olabilir ama çok iyi yapıyor işini." demişti.

Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü!

"SENİNLE DALGA GEÇMİŞ"

Katıldığı programda konuyla ilgili açıklama yapan Vuslateri şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben her zaman ciddi konuşmalarda kafama estiği gibi konuşmuşumdur. Bazen ağlarım, bazen utanırım, bazen iki kelimeyi bir araya getiremem. Yanlış yapmak pahasına da olsun samimi olmaktan yanayım. Atilla Özdemiroğlu'na, elime bir şans geçti ve onur ödülü verdim. Dolayısıyla konuşmamın içinde çok heyecanlandım, çok duygusaldım çünkü ben aynı zamanda kemoterapi sürecinde de onunla beraber olduğum için benim gözümün önüne gelen görüntülerle Cem Yılmaz'ın gözünün önüne gelen görüntü farklı olacak elbette. Ben Cem'e kırılmadım ama ailem incinmiş biraz. Babam, Aziz Nesin'in Türkiye ile ilgili bakış açısını örnek verip yüzde 20'yi güldürüyor demek ki, seninle dalga geçmiş"
Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü!

Cem Yılmaz ile pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Gonca Vuslateri, "Bol filtreli bir anı." ifadelerini düştü.

Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü!


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
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