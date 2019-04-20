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Yıllar önce kan bağışında bulundu! Yıllar sonra...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 20.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Yıllar önce hastaneye kaldırılan Lin Xiaofen kan bağışı sayesinde kurtulmuştu! Yıllar sonra ise başına öyle bir şey geldi ki...

Yıllar önce kan bağışında bulundu! Yıllar sonra...

Olay yıllar önce Tayvan, Taipei'de gerçekleşti. Lin Xiaofen aniden bayılınca hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Lin'e bir çeşit kan hastalığı teşhisi konuldu ve yapılan kan nakliyle mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı.

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Aradan seneler geçtikten sonra Lian, Tayvan’ın kuzeyindeki bir şehirde yaşamaya başladı ve o sırada hayatının aşkı Lian Zhicheng ile tanıştı.

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Erkek arkadaşıyla yıllar sonra bir gün sohbet ederken ilginç bir olay gerçekleşti.Tayvanlı Lian 20 yaşından beri, insanların hayatını kurtarmak için düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu açıkladı.

Bir gün ölüm-kalım meselelerinden bahsederken Lian “Acaba senin hayatını ben mi kurtardım?” diye şaka yaptı.

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KIZ ARKADAŞININ HAYATINI KURTARMIŞ!

Lian hiç üşenmeden yıllardır kan verdiği hastaneye gidip geçmiş dosyalara bakmak istedi.

Raporları inceledikten sonra sır kapıları aralandı.Lian’ın verdiği kan, Lin’in yıllar önce bayılıp hastaneye kaldırıldığı zaman Lin’e nakledilmişti.

Olayın yayılmasının ve hatta haber kanallarına çıkmasının ardından Lian kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Belki de ileride evleneceğiniz kadının hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı romantik hikaye aşk hikayesi lin xiaofen

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