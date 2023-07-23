Yıllar önce Türkiye'yi terk etmişti! Gökhan Özen Twitter gündemine girince...

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şarkıcı Gökhan Özen, 2010 yılında Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen’le dünyaevine girmişti. İki kızları olan çift, 2016'da yollarını ayırmıştı. İkili boşandıktan yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.

Özen uzun yıllardır Los Angeles'ta yaşıyor. Daha önce ''Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum, sessizliğim kimseyi endişelendirmesin'' şeklinde konuşan ünlü isimden geçtiğimiz gün Twitter'in en çok konuşulan konuları arasındaydı.



Adını gündemde gören şarkıcı sessizliğini bozdu.

