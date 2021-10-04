Yıllar Reha Muhtar'a acımadı! Değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi

62 yaşında ünlü televizyoncu Reha Muhtar, özgün haber sunumuyla bir dönem Show TV ekranlarında fırtınalar estirmişti. Saçlarına aklar düşen ünlü gazetecinin değişimi, görenleri hayrete düşürdü. İşte Reha Muhtar'ın son hali:

Reha Muhtar, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altına ''Hayatımda ne aşk ne iş ne arkadaş ne meslektaş ne sevgili ne sevgisiz ilişki var. Hiç hesap yapmadım. Değil başkasınınkini kendi hesabımı bile sevmiyorum çünkü…'' notunu düşerek kafaları karıştırmıştı.

ÇOCUKLARINI YANINDAN AYIRMIYOR

İlk evliliği gazeteci Selin Çağlayan ile olan Reha Muhtar, Çağlayan'dan boşandıktan sonra şarkıcı Nilüfer ile aşk yaşamış, sonrasında ayrılık kararı almıştı. Nilüfer'in o dönem evlatlık edindiği Ayşe Nazlı'ya manevi babalık yapan Reha Muhtar, kızıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Reha Muhtar, ayrıca bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina ve Poyraz'la da sık sık bir araya geliyor.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseye kadar TED Ankara Koleji'nde okudu. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi.

Kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar; TRT 1, CNN International, Kanal D, Star TV, Show TV gibi birçok medya kuruluşunda ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Aynı zamanda köşe yazarlığı da yapan Reha Muhtar, 2004 yılında ATV'ye geçti ve Akademi Türkiye jürisi oldu. Reha Muhtar; PişşTi, Çapraz Ateş, Çok Farklı, Son Kale gibi programları sundu. Reha Muhtar'ın gazetecilik kariyeri, 2016 yılının Kasım ayında Vatan Gazetesi'nden ayrılmasıyla son buldu.



