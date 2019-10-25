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Yıllar sonra dikkat çeken Aşk-ı Memnu sahnesi! Selçuk Yöntem...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan karakterini oynayan Selçuk Yöntem'in ayakta dikilirken yaptığı bacak hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Yıllar sonra fark edilen sahneye ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Bir döneme damga vuran ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar sonra ortaya çıkan sahnesiyle gündem oldu. Dizinin başrol oyuncusu Selçuk Yöntem'in bir sahnede bacaklarıyla yaptığı ilginç hareketler, izleyenleri kahkahaya boğdu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Ortaya çıkan sahnede Beren Saat koltukta oturuyor Selçuk Yöntem ise yemeğin hazırlanmasını beklerken bacaklarıyla ilginç hareketler yapıyor. 2010 yılında final yapan dizinin 9 yıl sonra ortaya çıkan sahnesi sosyal medyada en konuşulan videolardan biri oldu. Öte yandan videoyu izleyen Gonca Vuslateri, Bengü, Serra Tokdemir ve Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ı kahkahaya boğdu.

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2 YIL YAYINLANAN DİZİ YILLARA DAMGA VURDU

eye başlamış ve 2010 yılında 24 Haziran'da 79. bölümü ile final yapmıştı. İzlenme rekorları kıran dizinin final bölümüne Bihter'in intiharı damga vurmuştu. Yıllardır tekrarları yayınlanan dizinin final bölümü ise her yıl izlenme rekoru kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu selçuk yöntem

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