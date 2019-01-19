Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Büyük tehdit' uyarısı

Araştırmacılar tarafından yılda 40-50 kilometre alana yayıldığı belirtilen zararlı gal arıları, 6 yıl aradan sonra Karacabey’in Kurşunlu Mahallesi’ndeki kestane ağaçlarını da tehdit etmeye başladı.

Bu zararlının ilk önce Çin’de ve daha sonra da İtalya’da boy gösterdiğini belirten araştırmacılar, önce Yalova’da daha sonra da Bursa ve Karacabey’deki kestane ağaçlarına darbe vurduğunu belirtti. Söz konusu zararlı arıların Yalova’ya gemilerle yurtdışından kerestelerle geldiği tahmin ediliyor.

Kurşunlu Mahallesi’nden Ziraat Odası Delegesi Gürsel Şükür isimli kestane üreticisi, bu zararlının önüne geçilmediği takdirde kestane ağaçlarının yok olmayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Şükür, geçen yıl Kurşunlu’da görülen bu zararlıya karşı ferdi mücadelenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen yetkililerce de bir mücadele başlatıldığını anlattı.

Gürsel Şükür, “Bölge Müdürlüğü, bu zararlıya karşı herhangi bir ilaç olmadığını savundu. Ancak, gal arısına karşı ‘terminatör’ adı altında böcek üretildi. Bu böcekler, zararlının lavlalarını yiyerek üremesini engelliyor. Geçen sezon bu mücadele için sadece 30 adet böceğin çevreye salındığını öğrendik. Ancak bu yetersiz bir sayıdır. Çünkü gal arısının üremesinin önüne geçilemedi. Orman Müdürlüğü, biz kestane üreticilerine bu yıl 10 bin adet söz konusu böcekten salınacağının haberini verdi. Bu zararlının yok edilmesi lazım. Aksi halde Karacabey’de kestane üretimi büyük tehdit altında kalır. Devletimizden bu konuda kararlı bir mücadele bekliyoruz” dedi.