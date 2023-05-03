Yıllar sonra ortaya çıktı! Şarkıcı Pamela'nın son hali çok şaşırttı

2000’li yılların başına damga vuran Pamela Spance Ayrılamayız Biz ve İstanbul şarkıları ile hafızalara kazınmıştı. Yeni parçası Söz ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Pamela’nın son hali ağızları açık bıraktı.

Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü ismin takipçileri fotoğraflarına "Hep mi genç hep mi güzel", "Bir insan bu kadar karizma olamaz", "Hep genç kal böyle" yorumlarında bulundu.

Pamela Spance, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 19 yaşındayken ünlü oyuncu Burak Sergen ile çok kısa süren bir evlilik gerçekleştiren Pamela çıkardığı parçaların yanı sıra müzikal ve dizide de rol aldı.

"Atları da vururlar" müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte yer aldı. "Lahmacun ve Pizza" dizisinde oynayan ünlü isim Teoman'a vokalistlik yaptı.

İlk albümünü 1 Haziran 2002 yılında çıkaran Pamela, rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü "Şehir Rehberi"nde yer alan "İstanbul" isimli şarkı ile büyük çıkış yakaladı. 2006'da üçüncü albümü "Cehennet"i çıkarmıştır. En son dört sene önce Ağla Halime şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.





