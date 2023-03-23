Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Resmen Tolunay Kafkas oldu...

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeni teknik direktörleri Tolunay Kafkas ile basın toplantısı düzenledi. Faruk Koca, Tolunay Kafkas'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'nin kaderi. Türkiye'de uzun soluklu işler çok yapılamıyor. Belki toplumsal yapımızdan da kaynaklanıyor olabilir. Kulübe ilk geldiğimde söylediğim bir şey vardı, futbol kulüplerinde olmazsa olmaz iki şey vardır; birincisi futbol aklı, ikincisi de ekonomik rahatlık. MKE Ankaragücü'nde maalesef bu, geldiğimde yoktu. Bunu oluşturmak için çaba sarf ettik. Sportif başarı dışında diğer konularda kulübümüz ligin ilk 2-3 takımından biri. Ekonomi, imaj, 19 Mayıs Stadı'nın yeniden yapımının başlanması gibi... Tabii sportif başarı olmayınca bunlar gölgede kalıyor. Bu kadronun ilk 7-8'de olacağını düşünüyorduk. İnsana dayalı bir oyun olduğu için maalesef bu elimizde değil. Bu sorunu aşmak için tecrübesine inandığımız, geçmişte birçok başarıya imza atmış Tolunay Kafkas hocamızla anlaştık. Tolunay hocamla 1,5 yıllık sözleşme yapıyoruz ama başarılı oldukça her zaman en iyi şekilde burada iltifata tabi tutulur."

"SEZON SONUNDA BORÇSUZ OLACAĞIZ"

Türkiye'de şu an maddi açıdan sıkıntısı olmayan nadir kulüplerden olduklarını vurgulayan Faruk Koca, "Ben hiçbir zaman kadroya karışmam. Hoca yorumumu sorarsa söylerim, onun dışında söylemem. Ben kulübü, takımı da hoca yönetir. Faruk Koca olarak belki fedakarlık yapan ben gözüküyorum ama yönetimimizin ciddi bir sorumluluğu var. Bütçemizin yüzde 80'ini mevcut yönetim üstlenmiştir. MKE Ankaragücü tarihinde olmayan, birçok kulüpte olmayan özverili bir yönetim var. Bizler gelip geçiciyiz. Bu bir emanet. Emaneti taşımanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Faruk Koca, kendisi ve yönetiminin 40 milyon avro vererek transfer yasaklarını kaldırdığını, kulübe sponsorlarla beraber 1 milyar 350 milyon lira kaynak oluşturduklarını belirterek, "MKE Ankaragücü, 52 milyon liraya loca sattı. Bu, yönetimin kişisel ilişkileriyle oluştu. Dört Büyükler bile bu rakamı bulamayabilir. Bu sezon bittiğinde kulübün hiçbir sporcusuna ve sağa sola borcu kalmayacak. Sezon sonu borçsuz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE YILDIZ'I BEN GÖNDERMEDİM"

İstifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili gelen sorulara Faruk Koca, şu cevabı verdi:

"Emre Yıldız istifa etti, ayrıldı. Tabii ki görüşebilirim. İki yıldır süreci birlikte sürdürüyorduk, geçmiş bağlantıları var. Devam etse herhalde hocamızı Emre Yıldız arardı. Tolunay Kafkas'la görüşmesi olmadı. Ben neden insani ilişkimi keseyim, bu nasıl bir akıl. Emre Yıldız'ı ben göndermedim, kendisi istifa etti, ben yine göndermezdim. Kulüple hiçbir ilişkisi yoktur. Bir oyuncuyla alakalı süreç gelişince onu bilen biri olarak danışamaz mıyız? Bu provokatör soruları anlamıyorum. Ayıp denilen bir şey var. Bir başkan kiminle çalışacağına kendisi karar verir. Ben tribün grubuna karışıyor muyum? Böyle bir ayıp olur mu? Tolunay hocayla çalışma kararını ben verdim, yönetime getirdim. Bizde kararlar birlikte alınıyor."

"HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK'NIN MAÇLARI SAYILMASIN"

Faruk Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ikinci yarıdaki maçlarının sayılmaması gerektiğini savundu.

Bu görüşünü yetkililere ilettiğini söyleyen Koca, "İkinci yarı bu takımlarla oynayan takımlar mağdur. Bu takımların ikinci yarıdan itibaren bütün maçları hükmen mağlup sayılsın. Beşiktaş da baştan beri mağlup sayılsınlar istiyor. Bir karar alındı, hukuken 'Tamamdır' anlamına gelmez. Beşiktaş da UEFA'ya başvurdu. Kararın adil olması, vicdani açıdan ikinci yarıdaki maçların sayılmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca, Ömer Erdoğan'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay'ın da kulüpten ayrıldığını sözlerine ekledi.

"ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, kendisini göreve getiren başkan ve yönetime teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada olmak mutluluk verici. Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum."

Kulüp takımı çalıştırmadığı sürenin kendisini geliştirme anlamında avantaj olduğunu dile getiren Kafkas, MKE Ankaragücü'ne genç isimler de kazandırmak istediklerini anlatarak, "Eğer başkanımız, yönetim uygun görürse bütün elit genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandırmak isterim. MKE Ankaragücü üreten, oyuncu geliştiren bir kulüp haline geldi. Ekonomik şartlar zor bir duruma geldi. Yetenekli ve genç oyuncuları MKE Ankaragücü'ne kazandıracağız. Çok daha iyi yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

"DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİM..."

Daha önce bir basın mensubuyla yaptığı tartışma hatırlatılan Kafkas, bu konunun yanı sıra "MKE Ankaragücü taraftarıyla geçmişte bir sıkıntı yaşadınız. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim bir tane talihsiz bir videom var. Bu da sosyal medyada geziyor. İlk yıllarda hatalar yapabiliyoruz. Defalarca özür diledim. Hiç doğru bir hareket değildi. Maalesef Türkiye'de bazı şeyler üzerime yapışıyor. Çalıştıkça sizlerle olan iletişimimi göreceksiniz. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ben bu kulübün Balkan Kupası maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda izledim. Bu camiaya bir saygısızlık yapmadım, yapmam da. Gecekondu Tribünü'nün ne olduğunu iyi bilirim. Asla Ankaragücü taraftarına saygısızlık yapmam. Geçmişte sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Literatüre geçmiş taraftar gruplarına saygısızlık bizde olmaz."

"FARKLI BİR OYUN ANLAYIŞIYLA SAHADA OLACAĞIZ"

Hedeflerini de anlatan Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"MKE Ankaragücü kadrosunu beğeniyorum. Sonuçta her iyi kadro, iyi iş çıkaramayabilir. Kötü sonuçlarla biten kadrolar oldu. İlk hedefimiz bir an önce küme düşme hattından çıkmak, tabii ki Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. MKE Ankaragücü benim genlerimde var. Oyuncular da bana ayak uydurursa farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. Pres yapıp en kısa sürede savunma arkasına geçen, hücum oynayan bir takım olacağız. Uzun yıllar kalırsak daha iyi işler yapacağız. MKE Ankaragücü çok iyi futbol oynayan, iyi yerlere gelen bir kulüp olacak."



