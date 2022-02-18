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Yıllar sonra Temel İçgüdü filminin setini anlattı! İtirafı şaşkınlık yarattı

18.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, rol aldığı 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmiyle büyük ses getirmeyi başarmıştı. Vizyona girişinin üzerinden 30 yıl geçen yapıma dair ilk kez konuşan Stone, filmin ikonik hale gelen sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi hala dolabında sakladığını söyledi.

Yıllar sonra Temel İçgüdü filminin setini anlattı! İtirafı şaşkınlık yarattı

Hollywood’un en başarılı oyuncuları arasında kabul edilen Sharon Stone, kendisine şöhreti getiren 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmine ilişkin olarak yıllar sonra yaptığı itirafla şaşırttı.

DÜŞÜK ÜCRET İNTİKAMI

SİNEMA1

Başrolünü Amerikalı oyuncu Michael Douglas’la paylaşan Stone, filmdeki düşük ücreti nedenyile sette kullanılan kostümlerin tamamına el koyduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas 14 milyon dolar almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sharon Stone
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