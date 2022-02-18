Yıllar sonra Temel İçgüdü filminin setini anlattı! İtirafı şaşkınlık yarattı

Hollywood’un en başarılı oyuncuları arasında kabul edilen Sharon Stone, kendisine şöhreti getiren 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmine ilişkin olarak yıllar sonra yaptığı itirafla şaşırttı.

DÜŞÜK ÜCRET İNTİKAMI

Başrolünü Amerikalı oyuncu Michael Douglas’la paylaşan Stone, filmdeki düşük ücreti nedenyile sette kullanılan kostümlerin tamamına el koyduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas 14 milyon dolar almıştı.



