Yüzüklerin Efendisi için geri sayım başladı! Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı filminin vizyon tarihi belli oldu

Orta Dünya’nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi ‘Rohirrim Savaşı’nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand’ın hayatına ve ‘Miğfer Dibi’nin yaratılışına odaklanılacak. Filmin yönetmen koltuğunda Star Wars: Visions ve Blade Runner: Black Lotus gibi animasyon dizilerini yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama yer alacak. Filmin senaryosu ise daha önceki serilerini de kaleme alan Philippa Boyens’in imzasını taşıyacak.

KADROSU HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Anime türünde seyircisinin karşısına çıkacak olan yapımın seslendirme kadrosunda yer alacak isimler henüz kesinleşmedi. Yapımın oyuncu kadrosunda seyirciyi şaşırtacak isimlerin yer alması bekleniyor.



