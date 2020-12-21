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Yıllarca aynı piyango numaralarını oynayan itfaiyeci bir telefon yüzünden büyük ikramiyeyi kaçırdı!

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 13:14 | Son Güncelleme:
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Yıllarca aynı piyango numaralarını oynayan itfaiyeci bir telefon yüzünden büyük ikramiyeyi kaçırdı!

Mike Boyd isimli itfaiyeci telefondan gelen ihbar yüzünden 1.5 milyon sterlin (15.289.493,26 TL) büyük ikramiyeyi kaçırdı. Uzun yıllardır oynadığı numaralara büyük ikramiye çıkan adam hayal kırıklığı yaşadı.

Mike Boyd isimli adam uzun yıllar boyunca her çekilişte aynı milli piyango numaralarını oynuyordu. İtfaiyeci olarak çalışan Boyd, kendisine ücra bir köyden gelen ihbar üzerine yola çıktı ve bu sefer şanslı numaralarını oynamadı. Büyük ikramiyeyi kazanan numaraların açıklaması ise Boyd’u şoke etti.

2 YIL BOYUNCA AYNI SAYILARI OYNADI

mike boyd

49 yaşındaki talihsiz adam 6-9-14-24 ve 41 olmak üzere iki yıl boyunca her hafta bu numaraları çekilişte kullanmıştı. İş için uzak bir köye gitmek zorunda kalan Boyd, ilk defa bir çekiliş için bilet alamadı.

mike boyd2

Sürekli oynadığı rakamlara büyük ikramiyenin çıkması üzerine Boyd, “Üzerinde durmamaya çalışıyorum ama gerçekten birçok insana yardım edebilirdim” ifadelerini kullandı.

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