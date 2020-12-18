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150 çocuğa sahip sperm donörüne erken Noel hediyesi!

Seray Üstün Seray Üstün 18.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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150 çocuğa sahip sperm donörüne erken Noel hediyesi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 50 yaşındaki sperm donörü Joe Donor şimdiden 150 çocuk babası oldu. 2021 yılında üç İngiliz kadının daha çocuk doğurmaya hazırlandığını öğrenen Donor, hepsinin en iyi Noel hediyesi olduğunu ifade etti.

Dünyanın en üretken sprem donörlerinden biri olarak bilinen Joe Donor takma isimli adam İngiltere’yi gezerken spermlerini bağışladı. Yılda yaklaşık 10 kadının hamile kalmasına yardımcı olan donör, müjdeli haberi verdi. Amerika’nın Vermont eyaletinde yaşayan adam 2021 yılında 153. kez baba olmaya hazırlanıyor.

Spermlerini isimsiz olarak bağışlamayı tercih eden ve gerçek ismini gizleyen 50 yaşındaki adam, koronavirüs karantinası nedeniyle Eylül ayında taşındı söyledi. Son üç aydır Londra'nın kuzey doğusundaki Ilford'a yaşamaya başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI YAVAŞLATMADI

sperm donorü

2021'de üç İngiliz kadının daha çocuklarını doğurmaya hazır olduğunu öğrenen "hepsinin en iyi Noel hediyesi" olduğunu belirtti ve koronavirüs salgınının onu yavaşlatmadığını da sözlerine ekledi.

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