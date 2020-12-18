150 çocuğa sahip sperm donörüne erken Noel hediyesi!

Dünyanın en üretken sprem donörlerinden biri olarak bilinen Joe Donor takma isimli adam İngiltere’yi gezerken spermlerini bağışladı. Yılda yaklaşık 10 kadının hamile kalmasına yardımcı olan donör, müjdeli haberi verdi. Amerika’nın Vermont eyaletinde yaşayan adam 2021 yılında 153. kez baba olmaya hazırlanıyor.

Spermlerini isimsiz olarak bağışlamayı tercih eden ve gerçek ismini gizleyen 50 yaşındaki adam, koronavirüs karantinası nedeniyle Eylül ayında taşındı söyledi. Son üç aydır Londra'nın kuzey doğusundaki Ilford'a yaşamaya başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI YAVAŞLATMADI

2021'de üç İngiliz kadının daha çocuklarını doğurmaya hazır olduğunu öğrenen "hepsinin en iyi Noel hediyesi" olduğunu belirtti ve koronavirüs salgınının onu yavaşlatmadığını da sözlerine ekledi.



