Yıllarca dehşeti yaşadı! Taşıdıkları hastalığa aldırmadan küçücük çocuğa defalarca tecavüz ettiler

Bolivya'da 11 yaşında bir çocuk defalarca komşuları tarafından tecavüze uğradı. İkisi reşit olmayan 15, 17, 23 ve 28 yaşlarındaki dört kardeşin istismarı yıllarca devam etti. HIV virüsü taşıyan kardeşlerin 11 yaşındaki çocuğa hastalık bulaştırması üzerine olaylar ortaya çıktı. Hastalığın ardından tedavisi başlayan çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.

TEŞHİS KONULUNCA ANLATTI

Olaylar kurbanın annesinin oğlunun ölümünün ardından onun için adalet talep etmesi üzerine ayyuka çıktı. Acılı anne, oğlunun iki yılı aşkın süredir istismar edildiğini ve bu süre içinde dört kardeş tarafından tehdit edildiğini anlattı. Küçük çocuk, geçen yıl kendisine HIV teşhisi konulunca maruz kaldığı istismarı ailesiyle paylaşmıştı. Yapılan psikolojik değerlendirmenin ardından adamları teşhis etti ve ailesi hemen polise haber verdi.

BİRİ ÖLDÜ BİRİ İSE KAÇAK

Çocuğa tecavüz eden dört kardeşten en büyüğünün de geçen yıl aynı hastalıktan öldüğü bildirildi. Diğer kardeşlerden ikisi tutuklandı. Reşit olmayanlardan birinin çocuk mahkemesinde tutulduğu ve Cenvicruz rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceği bildirilirken diğer genç kardeşin Şili'ye kaçtığı düşünülüyor. Yetkililer, ülkenin göçmen uyarılarını etkinleştirmek için gerekli adımları atacağına inanıyorlar.

SALDIRDILAR

Çarşamba günü, gerçekleşen mahkemede, küçük çocuğun yaşadığı Yapacaní kasabasının öfkeli sakinleri mahkemenin çıkışında polislere yetişip güvenlik kurallarını ihlal ederek tutuklanan kardeşlerden birini dışarı çıkarıp saldırdılar. Polis tarafından kurtarılan zanlı, soruşturmalar sürerken 180 gün caydırıcı gözaltıyla Santa Cruz'daki Palmasola cezaevine gönderildi.

''CEZASIZ KALMAYACAK''

Bu dava, Bolivya nüfusunda infial ve şok yarattı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, taziyelerini ileterek bu davanın "cezasız kalamayacağını" söyledi. ''Yapacaní'deki küçük çocuğun ölümünden dolayı en derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bu trajik olay cezasız kalamaz, masum bir çocuğa karşı bu kadar kötülüğü kabul etmek düşünülemez.'' diye paylaştı.



