Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yıllarca dehşeti yaşadılar! ''Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum''

Yıllarca dehşeti yaşadılar! ''Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum''

26.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Lucy Studey isimli kadının, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybeden babasının ölmeden önce düzinelerce kadını öldüren acımasız bir seri katil olduğunu iddia etmesi üzerine yetkililer alarma geçti.

Yıllarca dehşeti yaşadılar! ''Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum''

Lucy Studey, 2013 yılında 75 yaşında ölen babası Donald Dean Studey'nin 30 yıl içinde 50 ila 70 kadını öldürdüğünü açıkladı. Cesetlerin gömüldüğü yeri de bildiğini söyleyen kadın, cesetlerin yaşadıkları mülkte bulunan bir kuyunun yanına gömüldüğü iddia etti.

''BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

iowa-serial-killer-004-1

Ayrıca babasının öldürdüğü genç kadınların cesetlerini taşımak için kendisini ve kardeşini görevlendirdiğini söyledi. Studey, "Bize kuyuya gitmemiz gerektiğini söylerdi ve bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Kuyuya ya da tepeye her gittiğimde aşağı inebileceğimi düşünmüyordum. Her seferinde çenemi kapalı tutmayacağım için beni öldüreceğini düşündüm.'' dedi.

KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

iowa-serial-killer-005-1

Fremont İlçesi Şerif Kevin Aistrope yaptığı açıklamada iki kadavra köpeğinin bölgeyi kokladığını ve bölgede çürüyen cesetlerin varlığını gösterebilecek davranışlar sergilediklerini söyledi. Ellerindeki tek kanıtın bu olduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç olacağını belirten Aistrope, yine bunun kadının anlattığı hikayeyi inandırıcı kıldığını belirtti. Mülk sahiplerinden gerekli onaylar alınırsa araştırmaların devam edeceği açıklandı.

SEKS İŞÇİSİ VE ZİYARETÇİLERDİ

Donald Studey'in, Omaha, Nebraska civarında rastladığı, çoğunlukla seks işçisi veya ziyaretçi olan kadınları tuzağa düşürüp beş dönümlük tarım arazisine getirdiğinden şüphe edildiği bildirildi. Lucy Studey, sıklıkla öfkeli ve düzenli olarak sarhoş olan babasının, ailenin yaşadığı bir karavanda kurbanlarının kafalarını tekmeleyerek öldürdüğünü ve parçaladığını söyledi.

Ayrıca babasının uyuşturucu ve silah kaçakçısı olarak suç geçmişi olduğunu ve küçük bir hırsızlık ve sarhoşken araba kullanmaktan hapis cezasına çarptırıldığını da ekledi.

KARDEŞİ İNTİHAR ETTİ

iowa-serial-killer-006

Studey, Iowa ve Nebraska'daki kolluk kuvvetlerinin yanı sıra öğretmenlere ve rahiplere de durumu söylediğini, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini iddia etti. Diğer kardeşlerinin yetkililerle konuşup konuşmadığı bilinmemekle birlikte, babasının çocuklarının onun ne yaptığını bildiğinden emin olduğunu söyledi. Ayrıca, erkek kardeşinin 39 yaşında intihar ettiği de ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dolgusu kabus oldu! Son halini görünce...Dudak dolgusu kabus oldu! Son halini görünce...
Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdıGeneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı
Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Talihsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.