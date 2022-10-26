Yıllarca dehşeti yaşadılar! ''Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum''

Lucy Studey, 2013 yılında 75 yaşında ölen babası Donald Dean Studey'nin 30 yıl içinde 50 ila 70 kadını öldürdüğünü açıkladı. Cesetlerin gömüldüğü yeri de bildiğini söyleyen kadın, cesetlerin yaşadıkları mülkte bulunan bir kuyunun yanına gömüldüğü iddia etti.

''BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM''

Ayrıca babasının öldürdüğü genç kadınların cesetlerini taşımak için kendisini ve kardeşini görevlendirdiğini söyledi. Studey, "Bize kuyuya gitmemiz gerektiğini söylerdi ve bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Kuyuya ya da tepeye her gittiğimde aşağı inebileceğimi düşünmüyordum. Her seferinde çenemi kapalı tutmayacağım için beni öldüreceğini düşündüm.'' dedi.

KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

Fremont İlçesi Şerif Kevin Aistrope yaptığı açıklamada iki kadavra köpeğinin bölgeyi kokladığını ve bölgede çürüyen cesetlerin varlığını gösterebilecek davranışlar sergilediklerini söyledi. Ellerindeki tek kanıtın bu olduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç olacağını belirten Aistrope, yine bunun kadının anlattığı hikayeyi inandırıcı kıldığını belirtti. Mülk sahiplerinden gerekli onaylar alınırsa araştırmaların devam edeceği açıklandı.

SEKS İŞÇİSİ VE ZİYARETÇİLERDİ

Donald Studey'in, Omaha, Nebraska civarında rastladığı, çoğunlukla seks işçisi veya ziyaretçi olan kadınları tuzağa düşürüp beş dönümlük tarım arazisine getirdiğinden şüphe edildiği bildirildi. Lucy Studey, sıklıkla öfkeli ve düzenli olarak sarhoş olan babasının, ailenin yaşadığı bir karavanda kurbanlarının kafalarını tekmeleyerek öldürdüğünü ve parçaladığını söyledi.

Ayrıca babasının uyuşturucu ve silah kaçakçısı olarak suç geçmişi olduğunu ve küçük bir hırsızlık ve sarhoşken araba kullanmaktan hapis cezasına çarptırıldığını da ekledi.

KARDEŞİ İNTİHAR ETTİ

Studey, Iowa ve Nebraska'daki kolluk kuvvetlerinin yanı sıra öğretmenlere ve rahiplere de durumu söylediğini, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini iddia etti. Diğer kardeşlerinin yetkililerle konuşup konuşmadığı bilinmemekle birlikte, babasının çocuklarının onun ne yaptığını bildiğinden emin olduğunu söyledi. Ayrıca, erkek kardeşinin 39 yaşında intihar ettiği de ortaya çıktı.



