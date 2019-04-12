Yıllarca erkek kılığında yaşadı! Evlendiğinde ise...

Pearl McFadden - Fuhuş

1928'de yakalanan 18 yaşındaki McFadden fuhuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lillian Sproule - Uyuşturucu ticareti

Kokain satarken yakalanan, kendisi de bir bağımlı olan Sproule 50 yaşındaydı.

Eshter Eggers - Özel mülke zarar verme ve adam yaralama

1921 yılında 22 yaşındayken tutuklanan Eggers, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dorothy Mort - Cinayet

Soyismiyle müsemma Dorothy Mort (Mort, Fransızca ölüm anlamına geliyor) 32 yaşındayken kendisinden ayrılmak isteyen doktor sevgilisini öldürdü.

Emily Gertrude Hemsworth - Cinayet

24 yaşındaki Hemsworth, üç haftalık oğlunu öldürmekten tutuklandı. Cinayeti işlediğini hatırlamıyordu. Akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza almadı fakat uzunca bir süre gözlem altında tutuldu.

Doris Winifred Poole - Hırsızlık

18 yaşındaki Poole, kıyafet ve mücevher çalarken yakalandı.

Annie Gunderson - Hırsızlık

19 yaşındaki Gunderson, fotoğrafta üzerinde görülen kürkü çalmaktan tutuklandı.

Amy Lee - Uyuşturucu alışverişi