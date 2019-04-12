Yıllarca erkek kılığında yaşadı! Evlendiğinde ise...

Pearl McFadden - Fuhuş
1928'de yakalanan 18 yaşındaki McFadden fuhuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Lillian Sproule - Uyuşturucu ticareti
Kokain satarken yakalanan, kendisi de bir bağımlı olan Sproule 50 yaşındaydı.
Eshter Eggers - Özel mülke zarar verme ve adam yaralama
1921 yılında 22 yaşındayken tutuklanan Eggers, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Dorothy Mort - Cinayet
Soyismiyle müsemma Dorothy Mort (Mort, Fransızca ölüm anlamına geliyor) 32 yaşındayken kendisinden ayrılmak isteyen doktor sevgilisini öldürdü.
Emily Gertrude Hemsworth - Cinayet
24 yaşındaki Hemsworth, üç haftalık oğlunu öldürmekten tutuklandı. Cinayeti işlediğini hatırlamıyordu. Akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza almadı fakat uzunca bir süre gözlem altında tutuldu.
Doris Winifred Poole - Hırsızlık
18 yaşındaki Poole, kıyafet ve mücevher çalarken yakalandı.
Annie Gunderson - Hırsızlık
19 yaşındaki Gunderson, fotoğrafta üzerinde görülen kürkü çalmaktan tutuklandı.
Amy Lee - Uyuşturucu alışverişi
Kokain satın alırken tutuklanan Lee, tuzağa düşürüldüğünü iddia etse de ceza almaktan kurtulamadı.
Alice Clarke - Yasadışı içki satışı
Alice Clarke, lisansı olmadan içki satışı yaptığı için tutuklandı.
Eugenia Falleni - Cinayet
Bu hikaye oldukça ilginç. 43 yaşındayken katil zanlısı olarak tutuklanan kadının hayatının büyük bölümünü erkek kılığında geçirdiği ortaya çıktı. Hatta cinayetini de 1913 yılında evlendiği dul Annie Birkett'i öldürerek işledi.
Alice Adeline Cooke - Bigami
Cooke, aynı anda iki kocaya sahip olduğu ortaya çıkınca tutuklandı ve mahkum edildi. 24 yaşındaydı.
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