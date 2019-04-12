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Yıllarca erkek kılığında yaşadı! Evlendiğinde ise...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de azılı suçlar işleyerek Avustralya'ya sürgüne gönderilen suçlular kan dondurdu. Suçlular gözaltına alındıktan sonra 'mugshot' denen sabıka fotoğrafları suçluların ruh halini ortaya koyarken, suçluların ilginç hikayeleri de kısa bilgilerle paylaşıldı. İşte polis arşivinden çıkan o fotoğraflar...

Yıllarca erkek kılığında yaşadı! Evlendiğinde ise...

Pearl McFadden - Fuhuş

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1928'de yakalanan 18 yaşındaki McFadden fuhuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lillian Sproule - Uyuşturucu ticareti

2

Kokain satarken yakalanan, kendisi de bir bağımlı olan Sproule 50 yaşındaydı.

Eshter Eggers - Özel mülke zarar verme ve adam yaralama

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1921 yılında 22 yaşındayken tutuklanan Eggers, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dorothy Mort - Cinayet

4

Soyismiyle müsemma Dorothy Mort (Mort, Fransızca ölüm anlamına geliyor) 32 yaşındayken kendisinden ayrılmak isteyen doktor sevgilisini öldürdü.

Emily Gertrude Hemsworth - Cinayet

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24 yaşındaki Hemsworth, üç haftalık oğlunu öldürmekten tutuklandı. Cinayeti işlediğini hatırlamıyordu. Akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ceza almadı fakat uzunca bir süre gözlem altında tutuldu.

Doris Winifred Poole - Hırsızlık

6

18 yaşındaki Poole, kıyafet ve mücevher çalarken yakalandı.

Annie Gunderson - Hırsızlık

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19 yaşındaki Gunderson, fotoğrafta üzerinde görülen kürkü çalmaktan tutuklandı.

Amy Lee - Uyuşturucu alışverişi

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Kokain satın alırken tutuklanan Lee, tuzağa düşürüldüğünü iddia etse de ceza almaktan kurtulamadı.

Alice Clarke - Yasadışı içki satışı

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Alice Clarke, lisansı olmadan içki satışı yaptığı için tutuklandı.

Eugenia Falleni - Cinayet

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Bu hikaye oldukça ilginç. 43 yaşındayken katil zanlısı olarak tutuklanan kadının hayatının büyük bölümünü erkek kılığında geçirdiği ortaya çıktı. Hatta cinayetini de 1913 yılında evlendiği dul Annie Birkett'i öldürerek işledi.

Alice Adeline Cooke - Bigami

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Cooke, aynı anda iki kocaya sahip olduğu ortaya çıkınca tutuklandı ve mahkum edildi. 24 yaşındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
mugshot SUÇLU katil cinayet

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