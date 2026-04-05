Yıllarca fark edilmedi: Bir anda fenalaştı! Beyninde anevrizma olduğu ortaya çıktı

İngiltere’de yaşayan Mandy Park, iş toplantısı sırasında aniden başlayan şiddetli baş ağrısıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadının beyninde yıllardır fark edilmeden büyüyen anevrizma olduğu ortaya çıktı.

TOPLANTIDA YIĞILDI

49 yaşındaki Mandy Park, toplantı sırasında aniden gelen şiddetli baş ağrısı sonrası fenalaştı. Mide bulantısı ve bayılma yaşayan kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir baş ağrısı ve migren yaşayan Mandy, şikayetlerini menopoz öncesi döneme bağladı. Ancak yapılan incelemelerde beyninde doğuştan beri bulunmuş olabilecek bir anevrizma olduğu ortaya çıktı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Anevrizmanın patlaması sonucu beyin kanaması geçiren Mandy, acil ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda beynine klips yerleştirildi ve kafatasına titanyum plaka takıldı.

9 gün hastanede tedavi gören Mandy, sağlığına büyük ölçüde kavuştu. Ancak yaşadığı travma sonrası psikolojik etkilerle mücadele ettiğini ve bazı hafıza sorunları yaşadığını belirtti.