Yıllarca fark edilmedi: Bir anda fenalaştı! Beyninde anevrizma olduğu ortaya çıktı

İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki Mandy Park, iş toplantısı sırasında aniden başlayan şiddetli baş ağrısı sonrası yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadının beyninde yıllardır fark edilmeden büyüyen anevrizma olduğu ortaya çıktı.

Yıllarca fark edilmedi: Bir anda fenalaştı! Beyninde anevrizma olduğu ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de yaşayan Mandy Park, iş toplantısı sırasında aniden başlayan şiddetli baş ağrısıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadının beyninde yıllardır fark edilmeden büyüyen anevrizma olduğu ortaya çıktı.

TOPLANTIDA YIĞILDI

49 yaşındaki Mandy Park, toplantı sırasında aniden gelen şiddetli baş ağrısı sonrası fenalaştı. Mide bulantısı ve bayılma yaşayan kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Yıllarca fark edilmedi: Bir anda fenalaştı! Beyninde anevrizma olduğu ortaya çıktı 1

Uzun süredir baş ağrısı ve migren yaşayan Mandy, şikayetlerini menopoz öncesi döneme bağladı. Ancak yapılan incelemelerde beyninde doğuştan beri bulunmuş olabilecek bir anevrizma olduğu ortaya çıktı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Anevrizmanın patlaması sonucu beyin kanaması geçiren Mandy, acil ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda beynine klips yerleştirildi ve kafatasına titanyum plaka takıldı.

9 gün hastanede tedavi gören Mandy, sağlığına büyük ölçüde kavuştu. Ancak yaşadığı travma sonrası psikolojik etkilerle mücadele ettiğini ve bazı hafıza sorunları yaşadığını belirtti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!
İki gündür haber alınamıyordu: Evine gidince gerçek ortaya çıktıİki gündür haber alınamıyordu: Evine gidince gerçek ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
kanser Beyin toplantı
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

