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  4. Yıllarca ikiye katlanmış halde yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetmişti

Yıllarca ikiye katlanmış halde yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetmişti

07.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da yaşayan Ulrich isimli çocuk, kuadriseps kontraktürü ile dünyaya geldi. Kaslarının kemiklerinden daha yavaş gelişmesi sonucu bacaklarını öne eğen ve vücudunu ikiye katlayan bu deformasyon sebebiyle türlü zorluklar çeken ve sık sık doktorlar tarafından tedavisi reddedilen genç, bir hayır kurumu sayesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına ulaştı.

Yıllarca ikiye katlanmış halde yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetmişti

Korkunç bir kas rahatsızlığı nedeniyle ikiye katlanmış halde büyüyen Ulrich, yıllarca sopalarla yürümek zorunda kaldı. Kuadriseps kontraktürü, Ulrich'in kaslarının kemiklerine kıyasla daha yavaş büyümesi ve bacaklarının öne eğilmesi sonucu oluşuyordu. Deformasyonu oldukça ileri düzey olduğu için sık sık doktorların ameliyatı reddettiğini anlatan genç, hikayesini paylaştı.

KORKTU

Tuhaf duruşu nedeniyle ellerinde ve eklemlerinde de ağrılar oluşmaya başlamadan önce küçük yolculuklar yaparken kendini desteklemek için sopa kullanmayı denedi. Ağrıları ona korkunç acılar çektiriyor, görüntüsü ise insanların bakışlarına sebep oluyordu. Kurtulma umudu hep olsa da cerrahlar onu ameliyat etmeyi reddettiğinde yaş aldıkça durumunun daha da kötüleşeceğinden korkmaya başladı.

''BEN DE İNCİNDİM''

ULR

Ameliyatın maliyeti Ulrich'in ailesi için de çok fazlaydı. Annesi Georgette, oğlunun acı çekmesini izlemenin nasıl yürek parçalayıcı olduğunu anlattı. "Cerrahlar ona dokunmadı bile. Onun her anlamda bu kadar incindiğini görmek çok zordu. O incindiğinde, ben de incindim." dedi.

İLK KEZ ANNESİNE SARILDI

ULRSLAL

Afrika Mercy hayır kurumu Ulrich'in ameliyatını finanse etmek için devreye girince, aile ameliyatı yapmaya istekli doktorlara ulaştı ve operasyon gerçekleşti. Ameliyatın ardından Ulrich, hayatında ilk kez dik durabildi. Genç, daha önce de birkaç karmaşık ameliyat geçirmişti ancak bu ameliyattan sonra, ilk kez annesine sarılmayı başardı. Ayrıca ilk kez tavana dokunabildiğini söyledi.

Artık bağımsız bir genç olan Ulrich, okula gitme hayalini gerçekleştirmeyi umuyor ve korku içinde yaşamıyor.

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