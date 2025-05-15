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Yıllarca 'kopya' olarak biliniyordu! O tarihi belge orijinal çıktı! Milyonlarca dolar değerinde!

Harvard Üniversitesi koleksiyonunda “ucuz kopya” zannedilen Magna Carta belgesinin, 1300 yılına ait nadir nüshalardan biri olduğu ortaya çıktı. Bu tarihi keşif, İngiliz hukuk sistemine dair önemli ipuçları taşıyor.

Yıllarca 'kopya' olarak biliniyordu! O tarihi belge orijinal çıktı! Milyonlarca dolar değerinde!

Hukuk sisteminin temelini attığı kabul edilen ve 1215'te İngiltere'de imzalanan Magna Carta'nın orijinalinin 4 kopyası ve 1300 yılında düzenlenmiş versiyonunun 6 kopyası bulunduğu düşünülüyordu.

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King's College London Üniversitesi'nden Profesör David Carpenter, Aralık 2023'te Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin internet sitesinde Magna Carta'nın dijital kaydını gördüğünü ifade etti. Carpenter, East Anglia Üniversitesinden Profesör Nicholas Vincent ile Magna Carta'nın kopyasının gerçek olup olmadığını tespit etmek için çalışmalara başladı.

BAZI KATMANLAR EŞLEŞİYOR

Harvard'daki nüshayı, 1300 yılından diğer 6 kopyayla karşılaştıran ve belgenin görüntülerini ultraviyole ışını ve spektral görüntüleme ile inceleyen profesörler, bazı katmanların eşleştiğini keşfetti.

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Carpenter, 1300'deki Magna Carta nüshalarının, belgenin ilk versiyonundan biraz farklı olduğunu ve bu farkların her kopyada görüldüğünü belirterek, Harvard'ın nadir nüshalardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Magna-Carta

Harvard'daki kopyanın, milyonlarca dolar değerinde olduğunu ancak üniversitenin satma planı olmadığını ifade eden Carpenter, üniversitenin yıllardır fark etmeden bu nüshaya sahip olmasına şaşırdığını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
magna carta
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