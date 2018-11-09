YEMEK

Yıllarca yanlış pişirmişiz! Ünlü şeften kahve pişirme teknikleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Ünlü aşçı Mehmet Gürs, kahvenin yıllarca yanlış pişirildiğini ve bu yüzden tadının acılaşarak bozulduğunu söylüyor. Türk kahvesini daha lezzetli bir hale getirmek için ünlü şeften özel tüyolar geliyor!

Yıllarca yanlış pişirmişiz! Ünlü şeften kahve pişirme teknikleri

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi tadıyla, kokusuyla ve tarihiyle dünyaya nam salmış bir içecektir. Pişirmesi son derece kolay gözükse de farkında olmadan yanlış tekniklerle pişiriyoruz birçoğumuz.

Ağır ateşte pişirmek yanlış

iStock-954834328

Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.

Kahve özünde tatlı meyvedir

çekirdek

Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.

Kısa sürede pişirmek gerekiyor

pişirmek

En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur. Acı tat vermezç

Kahveden bu kadar bahsetmişken bir de diyetini verelim sizler için :)

fdv

7 günde 7 kilo vermek için;

Birinci gün

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık

Sınırsız salata

İkinci gün

Sabah:

Bir fincan fincan kahve

Kepek ekmekli kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

250 gram ızgara balık

Bir kase salata

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Bir kase yoğurt

Üçüncü gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Tam tahıllı kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir adet haşlanmış yumurta

Bir adet havuç

Akşam:

İki adet yeşil elma

Dördüncü gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış sebze

İki adet yeşil elma

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Lahana salatası

Beşinci gün
Sabah:

Bir fincan kahve

İki adet yeşil elma

Bir adet havuç

Öğle:

Balık ızgara

Bir bardak domates suyu

Akşam:

Fırında balık

Lahana salatası

Altıncı gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak tavuk fileto

Havuç ve lahana salatası

Akşam:

İki adet haşlanmış yumurta

Bir kase taze havuç salatası

Yedinci gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış et

İki adet elma

Akşam:

Izgara balık

Lahana salatası


PARTNERSonbaharın ayrılık getirdiği ünlü isimlerSonbaharın ayrılık getirdiği ünlü isimler
'Dünyanın en eski mutfağı' lUNESCO yolunda'Dünyanın en eski mutfağı' lUNESCO yolunda
Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk kahvesi türk kahvesi kilo verdirir mi kahve nasıl pişirilir

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Lokma tarifi: Çıtır çıtır mis gibi lokma tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Lokma tarifi: Çıtır çıtır mis gibi lokma tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Humus tarifi: Lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

Humus tarifi: Lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

İlginizi Çekebilir

Limonu topuğunuza koyduğunuzda vücudunuzda bakın ne değişiyor

Limonu topuğunuza koyduğunuzda vücudunuzda bakın ne değişiyor

Uzmanlar uyardı: Tavuğu pişirmeden önce yıkarsanız...

Uzmanlar uyardı: Tavuğu pişirmeden önce yıkarsanız...

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Bu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dünyanın en eski mutfağı' lUNESCO yolunda

'Dünyanın en eski mutfağı' lUNESCO yolunda

Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?

Günde 20 fincan çay içerseniz ne olur?

Sağlıklı beslenme ile ilgili en popüler 9 efsane

Sağlıklı beslenme ile ilgili en popüler 9 efsane

Tohumsuz bir şekilde saksıda sebze nasıl yetiştirilir?

Tohumsuz bir şekilde saksıda sebze nasıl yetiştirilir?

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama zehirliyor!

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama zehirliyor!

Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.