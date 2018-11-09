Yıllarca yanlış pişirmişiz! Ünlü şeften kahve pişirme teknikleri

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi tadıyla, kokusuyla ve tarihiyle dünyaya nam salmış bir içecektir. Pişirmesi son derece kolay gözükse de farkında olmadan yanlış tekniklerle pişiriyoruz birçoğumuz.
Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.
Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.
En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur. Acı tat vermezç
7 günde 7 kilo vermek için;
Birinci gün
Sabah:
Bir fincan şekersiz Türk kahvesi
Öğle:
İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası
Akşam
250 gram ızgara balık
Sınırsız salata
İkinci gün
Sabah:
Bir fincan fincan kahve
Kepek ekmekli kaşarlı tost
Öğle:
Bir fincan kahve
250 gram ızgara balık
Bir kase salata
Akşam:
Bir tabak haşlanmış et
Bir kase yoğurt
Üçüncü gün
Sabah:
Bir fincan kahve
Tam tahıllı kaşarlı tost
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir adet haşlanmış yumurta
Bir adet havuç
Akşam:
İki adet yeşil elma
Dördüncü gün
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış sebze
İki adet yeşil elma
Akşam:
Bir tabak haşlanmış et
Lahana salatası
Beşinci gün
Sabah:
Bir fincan kahve
İki adet yeşil elma
Bir adet havuç
Öğle:
Balık ızgara
Bir bardak domates suyu
Akşam:
Fırında balık
Lahana salatası
Altıncı gün
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak tavuk fileto
Havuç ve lahana salatası
Akşam:
İki adet haşlanmış yumurta
Bir kase taze havuç salatası
Yedinci gün
Sabah:
Bir fincan kahve
Öğle:
Bir fincan kahve
Bir tabak haşlanmış et
İki adet elma
Akşam:
Izgara balık
Lahana salatası
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