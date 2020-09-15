Yıllardır aranan fakat bulunamayan kayıp vakaları

Yıllardır kimse nerede olduklarını bulamadı! İşte dünyanın en esrarengiz kayıp vakaları...
Tüm dünyanın ilgisini çeken bazı vakalar var ki, hepimizde merak uyandırır. Kaybolan kişilerin aileleri için ise hayat bir bekleyişe dönüşür. Bazıları umutla sevdiklerinden haber alacakları günü beklerken, bazılarının umutları yerini kabullenişe bırakır. Tıpkı bir anda ortadan kaybolan Malezya uçağı gibi... Kimse uçaktaki yolcuların öldüğüne inanmak istememişti, fakat uçak sanki sırra kadem basmıştı. İşte o vakalardan bazıları!
1. MAURA MURRAY VAKASI
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Maura, 2004 yılında New Hampshire’da kaza geçirdi. Kazada hafif yaralanan kadının iyi olduğunu gören birçok tanık var ve o tanıklar Mauray’yı gören son kişiler. Olaydan birkaç gün sonra ise nişanlısının telefonuna, hıçkırarak ağlayan bir kadının ses kaydı geldi. O günden sonra ise Maura’dan bir daha haber alınamadı.
2. JOAN RISCH VAKASI
Boston’da yaşayan Ricsch, evinde kaybolduğu zaman 31 yaşında bir ev hanımıydı. Görgü tanıklarına göre o gün Risch’in kızı koşarak komşularına gitmiş ve annesinin evde olmadığını, mutfak zemininde ise kırmızı boya olduğunu söylemiştir. İlginç olan ise; bu olaydan önce Risch, ardında kan izleri ve bir havlu bırakan kadınla ilgili bir kitap okumuştur.
3. MALEZYA UÇAĞI VAKASI
Malezya Havayolları 370 numaralı uçuşu esnasında içerisindeki 239 yolcu ile birlikte ortadan kaybolmuştur. Yapılan araştırmalarda okyanusun tabanı 14 km aranmış ve yalnızca uçak enkazına ait bazı parçalar bulunmuştur.
4. FRED VALENTICH VAKASI
1978 yılında Avusturalyalı bir pilot olan Fred, uçuş esnasında trafik kontrol kulesine yanında uçan tanımlayamadığı bir objeden bahsetti. Cümlesini tamamlayamadan ortadan kaybolan talihsiz adam ve uçağından ise bir daha haber alınamadı. Yaşanan bu olaydan sonra bazı kimseler adamın UFO tarafından kaçırıldığını düşündü.
5. AMY LYNN BRADLEY VAKASI
Genç kadın 1998 yılında arkadaşları ile birlikte çıktıkları gemi yolculuğunda kayboldu. Sabah saatlerinde sigara içmek için kabinden çıkan ve bir daha bulunamayan Amy’i 2005 yılında Barbados’ta gördüğünü iddia eden olsa da bir daha genç kadından haber alınamadı.
6. BRIAN SHAFFER
2006 yılında yaşanan olayda 27 yaşında bir tıp öğrencisi olan Brian, arkadaşı ile gittiği barda ortadan kayboldu. Olayın ardından barın güvenlik kameraları incelendiğinde genç adamın bardan ayrıldığını gösteren herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Yaşanan bu olayın sırrı ise hiçbir zaman çözülemedi.
7. ASHA DEGREE VAKASI
2000 yılında yaşanan olayda görgü tanıkları 9 yaşında bir kız çocuğunun Kuzey Carolina otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında gördüklerini söylediler. Ancak küçük kız ile ilgili bu ifadeden başka hiçbir delil ya da kanıt bulunamadı.
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