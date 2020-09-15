Yıllardır aranan fakat bulunamayan kayıp vakaları

Yıllardır kimse nerede olduklarını bulamadı! İşte dünyanın en esrarengiz kayıp vakaları...

Tüm dünyanın ilgisini çeken bazı vakalar var ki, hepimizde merak uyandırır. Kaybolan kişilerin aileleri için ise hayat bir bekleyişe dönüşür. Bazıları umutla sevdiklerinden haber alacakları günü beklerken, bazılarının umutları yerini kabullenişe bırakır. Tıpkı bir anda ortadan kaybolan Malezya uçağı gibi... Kimse uçaktaki yolcuların öldüğüne inanmak istememişti, fakat uçak sanki sırra kadem basmıştı. İşte o vakalardan bazıları!

1. MAURA MURRAY VAKASI

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Maura, 2004 yılında New Hampshire’da kaza geçirdi. Kazada hafif yaralanan kadının iyi olduğunu gören birçok tanık var ve o tanıklar Mauray’yı gören son kişiler. Olaydan birkaç gün sonra ise nişanlısının telefonuna, hıçkırarak ağlayan bir kadının ses kaydı geldi. O günden sonra ise Maura’dan bir daha haber alınamadı.

2. JOAN RISCH VAKASI

Boston’da yaşayan Ricsch, evinde kaybolduğu zaman 31 yaşında bir ev hanımıydı. Görgü tanıklarına göre o gün Risch’in kızı koşarak komşularına gitmiş ve annesinin evde olmadığını, mutfak zemininde ise kırmızı boya olduğunu söylemiştir. İlginç olan ise; bu olaydan önce Risch, ardında kan izleri ve bir havlu bırakan kadınla ilgili bir kitap okumuştur.