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  4. Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

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ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 5 arkadaş, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışırken, tüp bebek tedavisini denedikleri aynı yaz ayları içerisinde hamile olduklarını öğrendi.

Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

New Jersey'de yaşayan 34 yaşındaki Micki Berg, 36 yaşındaki Amie Thomas, 31 yaşındaki Kristin Matty, 45 yaşındaki Kristen Heller ve 37 yaşındaki Celeste Zazzali yıllarca çocuk sahibi olamamaları sonucunda tüp bebek tedavisini deneme kararı aldı.

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Yerel bir tüp bebek kliniğinde tanışan 5 arkadaş, aynı yaz ayları içerisinde hamile olduklarını öğrendi.

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Hamilelikleri süresinde her hafta destek grubu toplantılarında deneyimlerini birbiri ile paylaşan arkadaşlar, yine kısa aralıklarla doğum yaparak bebeklerine kavuştu.


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Anahtar Kelimeler:
hamile ÇOCUK SAHİBİ arkadaş

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