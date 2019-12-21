Yıllardır çözülemeyen bu vakanın sır perdesi aralandı!

Özellikle okyanus ülkelerinde köpek balığı saldırıları sık sık meydana gelebiliyor. Ancak bir insanı ısıran köpek balığının hangi türe ait olduğu direkt olarak bulunamayabiliyor. Fakat bu sıra dışı hikayemiz, uzun yıllar önce meydana gelen bir saldırı olayının çözülmesiyle alakalı.

Geçtiğimiz yaz aylarında bir grup araştırmacı, gelişmiş DNA teknolojisini kullanarak bir köpek balığı saldırısı olayını açıklığa kavuşturmayı başardı. Konunun en ilginç yanı ise bu olayın günümüzden tam 25 yıl önce, 1994 yılında meydana gelmiş olması.

KÖPEK BALIĞININ BİR DİŞİ AYAĞINDA KALDI

1994 yılında Jeff Weakley isimli bir adam, ABD’nin Florida eyaleti kıyılarında sörf yapıyordu. Ancak aniden gelen bir köpek balığı Jeff’e saldırdı ve onu ısırdı. Jeff, olaydan sağ kurtulmayı başarmış olsa da köpek balığı ona kendisini hatırlatacak bir anı bırakmayı unutmadı. Köpek balığının bir dişi, Jeff’in ayağında kaldı.

Jeff’i o gün ısıran köpek balığı hiçbir zaman bulunamadı. Fakat olayın üstünden 24 yıl geçtikten sonra Jeff, insanlara saldıran köpek balıklarının DNA kullanılarak bulunmasıyla ilgili bir yazı okudu. Daha sonra ayağındaki dişin, kendisini ısıran köpek balığını bulmanın yolu olabileceğini düşündü.