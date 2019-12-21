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Yıllardır çözülemeyen bu vakanın sır perdesi aralandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
DÜNYA  | Son Güncelleme

Uzun yıllar önce ABD'de meydana gelen korkunç bir köpek balığı olayı, geçen zamanların ardından ancak çözülebildi. Olay, gelişmiş DNA taraması sayesinde açıklığa kavuştu.

Yıllardır çözülemeyen bu vakanın sır perdesi aralandı!

Özellikle okyanus ülkelerinde köpek balığı saldırıları sık sık meydana gelebiliyor. Ancak bir insanı ısıran köpek balığının hangi türe ait olduğu direkt olarak bulunamayabiliyor. Fakat bu sıra dışı hikayemiz, uzun yıllar önce meydana gelen bir saldırı olayının çözülmesiyle alakalı.

Geçtiğimiz yaz aylarında bir grup araştırmacı, gelişmiş DNA teknolojisini kullanarak bir köpek balığı saldırısı olayını açıklığa kavuşturmayı başardı. Konunun en ilginç yanı ise bu olayın günümüzden tam 25 yıl önce, 1994 yılında meydana gelmiş olması.

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KÖPEK BALIĞININ BİR DİŞİ AYAĞINDA KALDI

1994 yılında Jeff Weakley isimli bir adam, ABD’nin Florida eyaleti kıyılarında sörf yapıyordu. Ancak aniden gelen bir köpek balığı Jeff’e saldırdı ve onu ısırdı. Jeff, olaydan sağ kurtulmayı başarmış olsa da köpek balığı ona kendisini hatırlatacak bir anı bırakmayı unutmadı. Köpek balığının bir dişi, Jeff’in ayağında kaldı.
Jeff’i o gün ısıran köpek balığı hiçbir zaman bulunamadı. Fakat olayın üstünden 24 yıl geçtikten sonra Jeff, insanlara saldıran köpek balıklarının DNA kullanılarak bulunmasıyla ilgili bir yazı okudu. Daha sonra ayağındaki dişin, kendisini ısıran köpek balığını bulmanın yolu olabileceğini düşündü.

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Okuduğu şeyler ışığında ayağındaki dişle yola çıkan Jeff, Florida Doğa Tarihi Müzesi’nde Florida Köpek balığı Araştırma Programı yöneticisi Gavin Naylor ile iletişim kurdu. Bu kişi, daha önce aynı yöntemi kullanarak bir başkasına da yardımcı olmuştu.

25 YIL SONRA ONU ISIRAN KÖPEK BALIĞINI BULDU

Gavin Naylor, 2018 yılında New York sahillerinde bir çocuğu ısıran köpek balığını, bulunan dişlerdeki DNA’dan ortaya çıkarmayı başarmıştı. Fakat iş bu sefer daha farklıydı çünkü Jeff’in ayağında bulunan diş, 24 yıl önceki bir olaydan kalmaydı. Aynı zamanda diş bu kadar uzun süre Jeff’in ayağında kaldığından köpek balığının DNA’sının bulunamayacağı düşünülüyordu.

Fakat ikili yine de denemekten zarar gelmez diyerek işlerine koyuldu. Diş parçasını temizlendi ve özü kazındı. Ardından Naylor ve ekibi dişten DNA örneği aldılar. Daha sonra alınan örneği köpek balığı DNA’larından oluşan bir veritabanıyla karşılaştırdılar ve eşleşme aradılar.

Sonuç olarak, 25 yıl önceki olayın faili bulundu. Veritabanıyla eşleşen DNA’ya göre Jeff’e saldıran köpek balığı, siyah uçlu köpek balığı olarak bilinen carcharhinus limbatus türündendi. Jeff de artık kendisini ısıran köpek balığını bulduğundan biraz daha tatmin olmuş hissetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd DNA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
e. sonuc hapse mi attiraksiniz
BULUNAN KÖPEK BALIĞI DEĞİL CİNSİ BULUNMUŞ SADECE .
Oara ve vakit bol olunca herşey mümkün :P
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