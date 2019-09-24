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Yıllardır mutfağında asılı duruyordu, 6 milyon Euro değerinde çıktı!

BBC BBC
24.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans ressamı Cimabue'nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euroyu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi.

Yıllardır mutfağında asılı duruyordu, 6 milyon Euro değerinde çıktı!

'İsa ile alay' adlı tablonun 13. Yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtiliyor.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu belirtti.

Yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin Niew York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa tablo 6 MİLYON EURO mutfak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav benim evde de dededen kalma bir tablo var ama değerlimidir acaba.epey eski bişey hatta dolapta duruyor yakılmak üzere direğe bağlanmış bir kadın etrafında da meşalelerle duran bir halay adam var.
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