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  4. Yıllardır gözlerden uzakta! Fatih Kısaparmak "3-5 milyon TL verseler çıkmam" diyerek isyan etti

Yıllardır gözlerden uzakta! Fatih Kısaparmak "3-5 milyon TL verseler çıkmam" diyerek isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.05.2024 08:44
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Mustafa Keser'in "Fatih Kısaparmak türkü baba olacak en son adam” sözleriyle son dönemde gündeme gelen ünlü isim ödül töreninde ortaya çıktı. Fatih Kısaparmak " 3-5 milyon TL verseler çıkmam" diyerek bakın neye isyan etti.

Yıllardır gözlerden uzakta! Fatih Kısaparmak "3-5 milyon TL verseler çıkmam" diyerek isyan etti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Kısaparmak önceki akşam Maltepe Üniversitesi’ndeki bir ödül gecesine katıldı.

Muhabirlerin “Sizi sahnelerde göremiyoruz” yorumu üzerine sadece halk konserleri verdiğini söyleyen ünlü isim sözleriyle dikkat çekti.

Kısaparmak “Anadolu’yu gezip halkımla kavuşmayı tercih ediyorum. Lüks bir mekâna, 3-5 milyon TL verseler çıkmam. Ben de gariban çocuğuydum. Benim konserlerime cebine 20 lira koyan biri gelebilmeli” diye sitem etti.

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Kısaparmak son olarak Mustafa Keser'in hedefindeydi. Keser "Fatih Kısaparmak, kendi kendine 'Türkü Baba' lakabı taktı. Türkü babalık ona kalana kadar önünde bin tane adam var. O türkü baba olacak en son adam hatta baba bile olamaz" diyerek şoke etmişti.

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