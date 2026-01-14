Mynet Trend

Yıllardır restoranda duruyordu! Mors penisi çalındı, sahibi perişan oldu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Camden şehrinde bulunan Donkey's Place adlı mekandan yıllardır barın arkasında sakladıkları dev bir mors penisinin kemiği çalındı. Mekanın sahipleri de çalınan eserin geri getirilmesi için çağrıda bulundu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Camden şehrinde bulunan Donkey's Place adlı mekandan büyük bir morsun penis kemiği çalındı ​​ve perişan haldeki sahibi, kemiğin güvenli bir şekilde iade edilmesi için çağrıda bulundu.

İşletme sahibi Rob Lucas Jr., onlarca yıl boyunca barın arkasında antika bir mors penis kemiği (birçok erkek memelinin cinsel organında bulunan bir kemik) sakladı.

ÜÇ ADAM ÇALDI

Bu kemik, bir megalodon dişi ve diğer birkaç eserle birlikte duruyordu. İddiaya göre, öğleden sonra mekanda bira içen üç adam eseri alıp kaçtı.

