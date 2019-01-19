Yılların eskitemediği her seferinde ilk günkü etkiyi bırakan 10 Rap şarkısı

Türkiye'de 90'larda Rap müziğin etkisini göstermesiyle ve bugün Rap kültürünün arşa çıkmasıyla birlikte biz de Türkiye'de her dönem bıkmadan dinlenen Rap müziklerini derledik.
'Carteeel bir numara en büyük çılgın Türkk'
Evet özellikle 90'larda çocuk olanların ve sonrasında gelen jeneresyonun dillerden düşmeyen şarkısı.
Bu şarkı popüler olduğunda 10 yaşınd aolan çocuklar şimdi 33 yaşında!
Ceza'yı pek çok kişi bu şarkıyla tanıdı! Ve sonra hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu.Aradan onlarca sene geçse de şarkının verdiği duygu ilk günkü gibi taze.
"Bu ne cüret cebinde para varsa kiramı ver."
Türkçe Rap'in babaları bir arada!
Türkçe Rap'in Cezası
Holacaust Türk rapinin en büyük şarkılarından! Bu şarkıyı Ceza'dan başka söyleyebilen olduğunu sanmıyoruz.
2000'lerde rap etkisini biraz azaltıp popüler kültürün etkisi artsa da sokak kültüsünde her zaman yeri oldu. Almanya'da büyüyen ve Türkiye'de rap müzik yapan Killa Hakan, bu alanda saygı duyulması gereken bir başka isim.
"Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz ama Bağdat bombalanır."
Türkçe Rap'ten bahsediyorsak Sagopa olmadan olmaz
Rap severlerin herkesin bilmesini istemediği popüler kültüre harcatmak istemedikleri bir diğer usta isim Sansar Salvo!
Kadıköy'ün arka sokaklarından çıkan bir birleşme! 'Pusulam Yok' Türkçe Rap'in kültleri arasındaki yerini hak ediyor.
Sansar Salvo, Firar, Narkoz, Mafsal, Rapozof, Xir Gökdeniz, Gencay Kaya, Sayedar, Dikta. Hip-Hop ve Rap'in birlikteliği ile öne çıkmayı başardılar.
Fazla söze gerek yok. Bu yazıyı okuyorsanız bu şarkının değerini zaten biliyorsunuzdur.
Şüpesiz Rap müzik son dönemlerde bu kadar herkese ulaşabildiyse, Ankara'nın bağrından kopup gelen Ezhel'in katkısı tartışılamaz. Kendine has tarzıyla Rap müziğini sokaktan alıp, herkesin evine sokmayı başardı.
Kış gecelerini şenlendirecek eğlenceli öneriler
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