Yılların eskitemediği her seferinde ilk günkü etkiyi bırakan 10 Rap şarkısı

Türkiye'de 90'larda Rap müziğin etkisini göstermesiyle ve bugün Rap kültürünün arşa çıkmasıyla birlikte biz de Türkiye'de her dönem bıkmadan dinlenen Rap müziklerini derledik.

Cartel - Cartel (1995)

'Carteeel bir numara en büyük çılgın Türkk'

Evet özellikle 90'larda çocuk olanların ve sonrasında gelen jeneresyonun dillerden düşmeyen şarkısı.

Bu şarkı popüler olduğunda 10 yaşınd aolan çocuklar şimdi 33 yaşında!

Nefret - Istanbul (1992)

Ceza'yı pek çok kişi bu şarkıyla tanıdı! Ve sonra hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu.Aradan onlarca sene geçse de şarkının verdiği duygu ilk günkü gibi taze.

Fuat Ergin,Sahtiyan,Ceza,Sagopa Kajmer - Fok (2003)

"Bu ne cüret cebinde para varsa kiramı ver."

Türkçe Rap'in babaları bir arada!

Ceza - Holacaust (2004)

Türkçe Rap'in Cezası

Holacaust Türk rapinin en büyük şarkılarından! Bu şarkıyı Ceza'dan başka söyleyebilen olduğunu sanmıyoruz.

Killa Hakan - Kreuzberg City (2007)

2000'lerde rap etkisini biraz azaltıp popüler kültürün etkisi artsa da sokak kültüsünde her zaman yeri oldu. Almanya'da büyüyen ve Türkiye'de rap müzik yapan Killa Hakan, bu alanda saygı duyulması gereken bir başka isim.