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Yılların eskitemediği her seferinde ilk günkü etkiyi bırakan 10 Rap şarkısı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 19.01.2019 12:40 | Son Güncelleme

Bazı şarkılar vardır ilk dinlediğinizde de, aradan seneler geçtikten sonra dinlediğinizde de aynı etkiyi yaratır. İşte tam o şarkılardan bahsediyoruz.

Yılların eskitemediği her seferinde ilk günkü etkiyi bırakan 10 Rap şarkısı

Türkiye'de 90'larda Rap müziğin etkisini göstermesiyle ve bugün Rap kültürünün arşa çıkmasıyla birlikte biz de Türkiye'de her dönem bıkmadan dinlenen Rap müziklerini derledik.

Cartel - Cartel (1995)

'Carteeel bir numara en büyük çılgın Türkk'

Evet özellikle 90'larda çocuk olanların ve sonrasında gelen jeneresyonun dillerden düşmeyen şarkısı.

Bu şarkı popüler olduğunda 10 yaşınd aolan çocuklar şimdi 33 yaşında!

Nefret - Istanbul (1992)

Ceza'yı pek çok kişi bu şarkıyla tanıdı! Ve sonra hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu.Aradan onlarca sene geçse de şarkının verdiği duygu ilk günkü gibi taze.

Fuat Ergin,Sahtiyan,Ceza,Sagopa Kajmer - Fok (2003)

"Bu ne cüret cebinde para varsa kiramı ver."

Türkçe Rap'in babaları bir arada!

Ceza - Holacaust (2004)

Türkçe Rap'in Cezası

Holacaust Türk rapinin en büyük şarkılarından! Bu şarkıyı Ceza'dan başka söyleyebilen olduğunu sanmıyoruz.

Killa Hakan - Kreuzberg City (2007)

2000'lerde rap etkisini biraz azaltıp popüler kültürün etkisi artsa da sokak kültüsünde her zaman yeri oldu. Almanya'da büyüyen ve Türkiye'de rap müzik yapan Killa Hakan, bu alanda saygı duyulması gereken bir başka isim.

Sagopa Kajmer - Bağdat (2003)

"Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz ama Bağdat bombalanır."

Türkçe Rap'ten bahsediyorsak Sagopa olmadan olmaz

Sansar Salvo - Psikopat Yazar (2006)

Rap severlerin herkesin bilmesini istemediği popüler kültüre harcatmak istemedikleri bir diğer usta isim Sansar Salvo!

Ceza,Kadıköy Acil - Pusulam Yok (2006)

Kadıköy'ün arka sokaklarından çıkan bir birleşme! 'Pusulam Yok' Türkçe Rap'in kültleri arasındaki yerini hak ediyor.

Merdiven - Bunlar Kim? (2011)

Sansar Salvo, Firar, Narkoz, Mafsal, Rapozof, Xir Gökdeniz, Gencay Kaya, Sayedar, Dikta. Hip-Hop ve Rap'in birlikteliği ile öne çıkmayı başardılar.

Ceza, Sagopa Kajmer - Neyim Var ki (2004)

Fazla söze gerek yok. Bu yazıyı okuyorsanız bu şarkının değerini zaten biliyorsunuzdur.

BONUS

EZHEL

Şüpesiz Rap müzik son dönemlerde bu kadar herkese ulaşabildiyse, Ankara'nın bağrından kopup gelen Ezhel'in katkısı tartışılamaz. Kendine has tarzıyla Rap müziğini sokaktan alıp, herkesin evine sokmayı başardı.

Kış gecelerini şenlendirecek eğlenceli öneriler


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