Yılların klişesine artık son! 'Doktor yazısı'na yeni düzenleme... Mahkeme kararı verdi

Hindistan’da Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, okunaksız el yazısıyla yazılan reçetelerin ve raporların hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, okunaklı tıbbi reçeteyi bir temel insan hakkı olarak tanımladı.

“ANLAŞILMAZ BİR KARALAMA”

Kararın çıkmasına, mahkeme tarafından bile çözülemeyen adli rapor neden oldu. Bir kadına yönelik tecavüz ve dolandırıcılık davasında devlet doktorunun yazdığı yazı ortalığı karıştırdı. Yargıç Jasgurpreet Singh Puri, raporu “anlaşılmaz bir karalama” olarak niteledi.

ÜNİVERSİTEDE DERS OLARAK GÖRÜLECEK

Mahkeme, tıp fakültelerine el yazısı dersi eklenmesini ve ülke genelinde iki yıl içinde dijital reçeteye geçilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte tüm doktorların büyük harflerle ve okunaklı yazması zorunlu olacak.

330 binden fazla üyesi bulunan Hindistan Tabipler Birliği, uyarıda bulundu. Başkan Dr. Dilip Bhanushali, şehirlerde dijital sisteme geçildiğini ancak kırsalda hala el yazısının zorunlu olduğunu belirtti.