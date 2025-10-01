Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yılların klişesine artık son! 'Doktor yazısı'na yeni düzenleme... Mahkeme kararı verdi

Hindistan Yüksek Mahkemesi, doktor el yazısının yol açtığı adli kriz sonrası kararı verdi. Kararla beraber tıp fakültelerine yazı dersi zorunluluğu getirildi. Ülke genelinde ise dijital reçeteye geçilmesi için 2 yıl süre tanıdı.

Yılların klişesine artık son! 'Doktor yazısı'na yeni düzenleme... Mahkeme kararı verdi
Çiğdem Sevinç

Hindistan’da Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi, okunaksız el yazısıyla yazılan reçetelerin ve raporların hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, okunaklı tıbbi reçeteyi bir temel insan hakkı olarak tanımladı.

Yılların klişesine artık son! Doktor yazısı na yeni düzenleme... Mahkeme kararı verdi 1

“ANLAŞILMAZ BİR KARALAMA”

Kararın çıkmasına, mahkeme tarafından bile çözülemeyen adli rapor neden oldu. Bir kadına yönelik tecavüz ve dolandırıcılık davasında devlet doktorunun yazdığı yazı ortalığı karıştırdı. Yargıç Jasgurpreet Singh Puri, raporu “anlaşılmaz bir karalama” olarak niteledi.

Yılların klişesine artık son! Doktor yazısı na yeni düzenleme... Mahkeme kararı verdi 2

ÜNİVERSİTEDE DERS OLARAK GÖRÜLECEK

Mahkeme, tıp fakültelerine el yazısı dersi eklenmesini ve ülke genelinde iki yıl içinde dijital reçeteye geçilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte tüm doktorların büyük harflerle ve okunaklı yazması zorunlu olacak.

330 binden fazla üyesi bulunan Hindistan Tabipler Birliği, uyarıda bulundu. Başkan Dr. Dilip Bhanushali, şehirlerde dijital sisteme geçildiğini ancak kırsalda hala el yazısının zorunlu olduğunu belirtti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydar Dümen'in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayıHaydar Dümen'in eşini dolandırmıştı! Çete lideri annesinin evinde yakalandı: 27,5 milyon dolar detayı
Daha 2 yaşında ancak "tanrıça" seçildi! Sarayda yaşayacak...Daha 2 yaşında ancak "tanrıça" seçildi! Sarayda yaşayacak...

Anahtar Kelimeler:
Doktor reçete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.