Yılmaz Büyükerşen sosyal medyadan paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Görüntülerde, küçük bir çocuk, tramvayda müzik çaldığı, çevrede bulunan insanların ise çocuğun çaldığı parçayı dinlediği görülüyor. Kimi vatandaşların para da verdiği fark edilirken, video, Eskişehir Belediyesi resmi hesabından, "Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir" notuyla paylaşıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri, "Ne güzelsin sen, gözlerinden öperim" notuyla paylaştı.
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