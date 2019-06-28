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Yılmaz Büyükerşen sosyal medyadan paylaştı: Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 28.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in 'Ne güzelsin sen, gözlerinden öperim' notuyla paylaştığı o görüntüler...

Görüntülerde, küçük bir çocuk, tramvayda müzik çaldığı, çevrede bulunan insanların ise çocuğun çaldığı parçayı dinlediği görülüyor. Kimi vatandaşların para da verdiği fark edilirken, video, Eskişehir Belediyesi resmi hesabından, "Ve dünya 20 saniyeliğine güzelleşir" notuyla paylaşıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, sosyal medya hesabından söz konusu görüntüleri, "Ne güzelsin sen, gözlerinden öperim" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Büyükerşen eskişehir sosyal medya

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