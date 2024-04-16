Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor' iddialarına yanıt! Erdoğan'dan açıklama geldi

Manken ve oyuncu Cansu Taşkın bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını haberlerini doğrulamıştı. Taşkın "Evet, haberler doğru" diyerek Erdoğan ile birlikte olduğunu söylemişti.

KARELER ORTAYA ÇIKTI!

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Yılmaz Erdoğan, avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdi. Görüntülerin Erdoğan'dan habersiz bir şekilde çekildiği ve izni alınmadan sosyal medyada paylaşıldığı iddia ediliyor. Haberde iddiaya şöyle aktarıldı:

Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN DAVA İDDİALARINA YANIT!

Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından haberi yalanladı. Erdoğan, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'u dava etmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle... — Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) April 16, 2024







