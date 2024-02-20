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  4. Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Cansu Taşkın süper minisi ve göğüs dekoltesiyle poz verdi

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Cansu Taşkın süper minisi ve göğüs dekoltesiyle poz verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Cansu Taşkın sosyal medyada son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Cansu Taşkın süper minisi ve göğüs dekoltesiyle poz verdi

İnci Taneleri ile gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan aşk hayatıyla gündem gelmişti.

Bircan Bali iddiasında, "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum" demişti. Ancak bu iddia sonrası taraflar bir açıklamada bulunmadı.

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Ancak Cansu Taşkın'ın profiline sabitlediği kalp emojili bi albümde Yılmaz Erdoğan ile pozları dikkat çekti.

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Kendisinden 25 yaş küçük Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşamasıyla dikkat çeken Cansu Taşkın son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

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"Benim hayatım, benim dünyam" notuyla pozlarını paylaşan Taşkın süper minisi ve iddialı dekoltesiyle hayranlarından beğeni topladı.

Cansu Taşkın'a "Yılmaz Bey kızmasın..." yorumları da yapıldı.

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Cansu Taşkın ele
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