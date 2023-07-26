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Yılmaz Gruda neden öldü, hastalığı neydi? Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü aktör hayatını kaybetti

26.07.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda'nın ölüm haberi sevenleri yasa boğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni olan ünlü ismin ölüm haberini menajeri Tümay Özokur duyurdu. Peki, Yılmaz Gruda neden öldü, hastalığı neydi? Ayşen Gruda’nın eski eşi Yılmaz Gruda kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Yılmaz Gruda ölüm haberinin ardından 26 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yılmaz Gruda yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar yaşıyordu. İşte ünlü aktör Yılmaz Gruda'nın biyografisi ve ölüm nedenine ilişkin detaylar...

YILMAZ GRUDA NEDEN ÖLDÜ?

Yılmaz Gruda, 13 Temmuz'da 94 yaşına girmişti.

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

YILMAZ GRUDA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Yılmaz Gruda yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

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YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı.

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Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

YILMAZ GRUDA'NIN EVLİLİKLERİ

Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı.


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