Yılmaz Morgül'den TikTok'ta göğüslerini açan Laz Kızı'na tepki: "Sen Türk kadınının yüz karasısın!"

Yılmaz Morgül, 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan fenomen isimler Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yanı sıra, diğer fenomenleri de eleştiren ünlü isim "Psikoloji ve altyapısında korkak olan insanlar hiçbir şey olmamış gibi davranır." dedi.

YILMAZ MORGÜL'DEN GÜNDEM OLAN SÖZLER: "BU NE REZALET YA!"

TikTok'ta açtığı canlı yayınlar nedeniyle tepki çeken 'Laz Kızı' kullanıcı adlı G.D.'ye de değinen Yılmaz Morgül, şu açıklamayı yaptı:

"Ben Karadenizliyim çocuklar. Biz Rizeliyiz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bartın'dan Zonguldak'a, Samsun'dan Giresun'a, Ordu'dan Trabzon'a, Rize'den Artvin'e, batısından doğusuna kadar bütün Karadeniz kadınları alnının teriyle çaylıklarda çalışırlar. Tarlalarda, fabrikalarda her yerde çalışırlar. Alın teriyle ekmeklerini kazanırlar. Bir tane sosyal medya fenomeni var, Laz Kızı. Bu ne rezalet ya! Esef duyuyorum. Seni kınıyorum. Bütün Karadeniz ve Anadolu kadınının ahlakına karşı bu kadını esefle kınamanızı rica ediyorum.

LAZ KIZI'NA OLAY ELEŞTİRİ: "İĞRENÇ BİR KADIN MAHLUKATI..."

Ben seni değil Laz, insan olarak görmüyorum. Onu da bırak ağabeyciğim, bilmem nerelerini yavaş yavaş açıp da insanlardan para dilenen iğrenç bir kadın mahlukatı olarak görüyorum. Sen Türk kadınının yüz karasısın."





