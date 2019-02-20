Yılmaz Morgül'ün bu sözleri Demet Akalın'ı kızdıracak

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" dedi.
Yaşadığı büyük şoku sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı 'bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim' demişti.
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Değeri tam 5 milyon TL! Kayseri’de ele geçirildi
Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum