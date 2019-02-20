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Yılmaz Morgül'ün bu sözleri Demet Akalın'ı kızdıracak

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'a Yılmaz Morgül'den sert eleştiri... Morgül'ün sözleri Akalın'ı kızdıracak.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" dedi.

Yaşadığı büyük şoku sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı 'bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim' demişti.

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Yılmaz Morgül demet akalın

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