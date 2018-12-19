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Yılmaz Vural’dan hırsıza çağrı: Geri getir, maçı mı düşüneceğiz seni mi kardeşim

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün evini soyan hırsıza Kanal D Haber vasıtasıyla çağrıda bulundu. Vural, "Çaldıklarını geri getir. Başımıza ne işler açtın. Maçı mı düşüneceğiz seni mi be kardeşim" diye seslendi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl vefat eden babasının yaşadığı Kadıköy Göztepe'deki evine pazar günü hırsız girdi. Evde para bulamayan hırsız ya da hırsızlar, Vural'ın televizyonunu, bilgisayarını, kupalarını ve madalyalarını çaldı.

"MAÇI MI DÜŞÜNECEĞİZ SENİ Mİ BE KARDEŞİM"

Kanal D Haber'e konuşan Yılmaz Vural, hırsıza seslendi ve "Çaldıklarını geri getir. Başımıza ne işler açtın. Maçı mı düşüneceğiz seni mi be kardeşim." diye konuştu.

Vural şu ifadeleri kullandı:

Bütün eşyalar evde duruyor. Kiraya vermeyi ya da satmayı hiç istemedim. Evde kimse yaşamadığı için çok değerli bir şey, para, mücevher yoktu. Aferin hırsız kardeşim işini güzel yapıyorsun. Ama parmak izi bırakmışsın maalesef, polis arkadaşlar onları buldu.

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Polis, hırsızlığın ardından hemen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde bir kişinin parmak izine rastlandı. Polis şimdi hırsızı yakalamak için bulduğu parmak izini Emniyet'in veri tabanında araştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Vural Adana Demirspor TFF 1. Lig

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