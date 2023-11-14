Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki o madde sosyal medyanın gündemine oturdu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'dan teklif gelirse feshedilecek

Türk futbolunun ünlü teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, son olarak 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK'nın başına geçerek büyük bir sürprize imza atmıştı. Yeni takımındaki dönemine 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Vural'ın sözleşmesinde yer alan özel madde dikkat çekti.

"TEKLİF GELİRSE FESHEDİLİR"

Milliyet'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcının kontratında "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir." maddesi bulunuyor.

Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde bulunan özel madde sosyal medyadaki futbolseverlerin ilgisini çekti.





