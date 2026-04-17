Yine aynı tartışma! Yunanistan şimdi de şifa kaynağımıza talip oldu

Yunanistan’da bir restoran sahibinin, Türk mutfağıyla özdeşleşen kelle paça çorbası için UNESCO tescili başvurusunda bulunmaya hazırlandığı yönündeki açıklamaları tartışma yarattı. Selanik’te faaliyet gösteren işletmenin sahibi Dimitris Tsarouhas, çorbanın Yunan kültürüne ait olduğunu öne sürerek kapsamlı bir dosya hazırladıklarını duyurdu.

KÖKEN TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Kelle paça çorbasının kökenine ilişkin iddialar, gastronomi dünyasında tartışma başlattı. Tsarouhas, çorbanın tarihinin Antik Çağ’a, hatta Homeros dönemine kadar uzandığını savundu.

Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan kelle paça, özellikle şifa verici özellikleri ve yüksek kolajen içeriğiyle biliniyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Selanik’teki restoranın günün her saatinde yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, çorbanın özellikle sabah saatlerinde tercih edildiği ifade edildi. Ağır yemeklerin ardından toparlayıcı etkisi olduğu düşünülen kelle paça çorbasının, bölgede de yaygın olarak tüketildiği kaydedildi.

Kelle paça çorbasının UNESCO’ya tesciline yönelik resmi bir sürecin başlayıp başlamadığına ilişkin yetkili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.