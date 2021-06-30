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  4. Yine çok renkli! Neslihan Atagül çok konuşulan kombinlerinin ardından bakın neyi denedi

Yine çok renkli! Neslihan Atagül çok konuşulan kombinlerinin ardından bakın neyi denedi

30.06.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde taktığı şef şapkasının ardından taktığı yeni başlık hayranlarını çok eğlendirdi.

Yine çok renkli! Neslihan Atagül çok konuşulan kombinlerinin ardından bakın neyi denedi

Neslihan Atagül, bir dönemin efsane dizisi "Yaprak Dökümü" ile izleyici karşısına çıktığında henüz bir çocuktu. Dizi bittikten sonra art arda rol aldığı sinema filmleri onun ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle "Araf" filmiyle aldığı ödüller sayesinde bir anda dikkati üzerine çeken Neslihan Atagül, televizyonda da başrollere transfer oldu. "Fatih Harbiye" dizisinde hayatının aşkı Kadir Doğulu ile tanışan ünlü oyuncu, hemen ardından rol aldığı "Kara Sevda" ve "Sefirin Kızı" gibi diziler sayesinde televizyonda da bir yıldıza dönüştü. Ne var ki, geçirdiği ciddi bir rahatsızlık nedeniyle başrol oynadığı "Sefirin Kızı" dizisine veda etmek zorunda kaldı. İyileşme sürecinde "Hadsiz" adında bir dijital dergi çıkarmaya başlayan ve üretimden uzak kalmayan Neslihan Atagül, hayranları için de bol bol Instagram paylaşımı yapıyor.

Çok neşeli

Neslihan Atagül

Ünlü oyuncu, "Aşkın Tarifi" dizisinde bir şefi canlandıran eşi Kadir Doğulu'ya destek olmak için bir şef başlığı takıp hayranlarını diziyi izlemeye yönlendirmişti.

Neslihan Atagül

Bugün de rengarenk bir başlık takarak "Cheerful colors" (Eğlenceli renkler) notuyla paylaştı ve hayranlarını coşturdu. Fotoğraf sadece bir saat içinde 400 bin beğeniye dayandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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