Mynet Trend

Yine eski koca dehşeti! Satırla saldırdı: Mahalleli linç etti

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan (45), 6 ay önce boşandığı uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden ve kafatasından ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alınırken, mahalleli Özalpay'a saldırdı. Yaklaşık 100 metre kaçan Özalpay polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan bu akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, inbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin arıdndan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Arslan'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedaviye alındığı bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GİZLİCE HASTANEDEN ÇIKARDI

Satırlı saldırgan Yalçın Özalpay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gazetecilerin görüntü almaması için Özalpay’ı hastanenin arka kapısından gizlice çıkardı.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okuduBuket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu
2 bin 400 TL maaşının 400 TL'siyle...2 bin 400 TL maaşının 400 TL'siyle...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir Ayşe Tuba Arslan Yalçın Özalpay satırlı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayındaki sözleri olay yarattı! Jet yanıt

Canlı yayındaki sözleri olay yarattı! Jet yanıt

Görülmemiş yöntem! Polisler bile şaşırdı

Görülmemiş yöntem! Polisler bile şaşırdı

'Kadın-erkek eli silah tutan herkes gitmeli'

'Kadın-erkek eli silah tutan herkes gitmeli'

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

2 bin 400 TL maaşının 400 TL'siyle...

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki 'kefenli' anlatım çok konuşulmuştu! Soruşturma başlatıldı

Okuldaki görüntüler çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

At arabası park etme kavgasında silahlar konuştu!

At arabası park etme kavgasında silahlar konuştu!

Ebru Polat'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu!

'Kadın-erkek eli silah tutan herkes gitmeli'

Master için gittiği Almanya'da ölen Türk gencin acı haberi 6 gün sonra verildi

Almanya'da ölen Türk gencin acı haberi 6 gün sonra verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.