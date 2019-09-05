Mynet Trend

Yine kadın cinayeti! Kanlı infaz: Çocukları da evdeydi

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde 4 yıldır resmi nikahlı eşinden ayrı olan ve sevgilisi ile aynı evde yaşayan 26 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayda genç kadının birlikte yaşadığı adam da boğazından bıçaklanarak yaralandı. Çiftin iki kız çocuğunun da olay sırasında aynı evde yan odada oldukları öğrenildi.

Yine kadın cinayeti! Kanlı infaz: Çocukları da evdeydi

Soma ilçesinin Avdan Mahallesi'nde 26 yaşında genç bir kadın cinayete kurban gitti. Alınan bilgilere göre, Anafartalar Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında Türkan Kulu (26) isimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadınla birlikte yaşadığı belirtilen Zakir B. (37) ise boğazından yaralandı. Yaralı şahıs hastanede tedaviye alınırken, öldürülen Türkan Kulu'nun cansız bedeni ise incelemelerin ardından Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİ KIZ ÇOCUĞU DA YAN ODADAYDI

Türkan Kulu'nun 4 yıldır resmi nikahlı eşi M.K. ile ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilirken, çiftin iki kız çocuğunun da olay sırasında aynı evde yan odada oldukları öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Türkan Kulu'nun ayrı yaşadığı eşi M.K.'nın şüpheli olarak yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
30 dakika sürdü, her yeri beyaza bürüdü!30 dakika sürdü, her yeri beyaza bürüdü!
Her satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağıHer satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Manisa

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Evliliklerinin birinci yılında çıktıkları tatil kabusa döndü

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Ünlülerin gittiği güzellik merkezinde şoke eden olay!

Herkes onun yüzünü istiyor!

Herkes onun yüzünü istiyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da dolu her yeri beyaza bürüdü!

30 dakika sürdü, her yeri beyaza bürüdü!

Her satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağı

Her satırı iğrenç! Çocuklara 'porno' tuzağı

Kanalizasyon kokan mazgalı halıyla kapladılar

Görenler şaştı kaldı! Üzerini halıyla kapattılar

Osmanlı uç beyinin türbesinden eski Orta Asya Türk motifleri çıktı

Tarih hayranları buraya bayılacaksınız! Müthiş keşif

Kilis'te 4 bin yıllık nar kabuğu bulundu

Kilis'te heyecanlandıran keşif

Anneleri gözleri önünde öldürülmüştü! Babalarının idamını istiyorlar

Babalarının idamını istiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.