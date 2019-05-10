Mynet Trend

Yine kadına şiddet! Eşini otomobilden attı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 10.05.2019 02:00 | Son Güncelleme

Adana'da kocası tarafından darp edilerek otomobilden aşağı atıldığını söyleyen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kasım Enes Bulvarı'nda otomobilden bir kadının aşağı atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Nurcan Z. isimli kadının yaralı olduğunu görerek olay yerine ambulans çağırdı. Nurcan Z. polise eşi B.Z. ile otomobilde tartışmaya başladıklarını, daha sonra eşinin kendini darp ederek otomobilden aşağı attığını iddia etti.

Nurcan Z. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası otomobille kaçan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

(AA)

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Herkes oraya akın ediyor! 'İftardan sonra hazmı kolaylaştırıyor'Herkes oraya akın ediyor! 'İftardan sonra hazmı kolaylaştırıyor'
Ünlü sunucunun köpeklerini öldürmüştü! Karar çıktıÜnlü sunucunun köpeklerini öldürmüştü! Karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kadına şiddet otomobilden attı

En Çok Okunan Trend Haberler

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

'Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak' haberlerine Bakanlıktan net cevap

İBB'den 'T.C.' açıklaması

İBB'den 'T.C.' açıklaması

Üsküdar'da kan donduran olay! Vatandaşlar bu halde buldu

Üsküdar'da kan donduran olay! Vatandaşlar bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazanda 'ekşi su'ya yoğun ilgi

Herkes oraya akın ediyor! 'İftardan sonra hazmı kolaylaştırıyor'

Ünlü sunucu Tanem Sivar'ın köpeklerinin zehirlenmesi davasında karar çıktı

Ünlü sunucunun köpeklerini öldürmüştü! Karar çıktı

İki çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı! Polis operasyon düzenledi, kendini böyle savundu

İki çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı! Polis operasyon düzenledi, kendini böyle savundu

Konya'da camide büyük ahlaksızlık! Cemaat namazdayken...

Konya'da camide büyük ahlaksızlık! Cemaat namazdayken...

Bitmeyen tartışmaya müftüden yanıt! Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Bitmeyen tartışmaya müftüden yanıt! Sakız orucu bozar mı?

Evlenme teklifi aldığına bile sevinemedi! Meğer nişan yüzüğü...

Evlenme teklifi aldığına bile sevinemedi! Meğer nişan yüzüğü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.