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Yine Kartal yine Yeşilyurt Apartmanı! Karar var ama yıkım yok

sesamos sesamos
HABER  | 12.02.2019 22:34 | Son Güncelleme

Kartal’da Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti. Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre yine Kartal’da adı yine Yeşilyurt Apartmanı olan bir başka bina var ve bu bina da ayakta durmakta zorlanıyor.

Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Kartal’da çöken ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facia sonrasında yine Kartal’da ve ismi de yine Yeşilyurt olan binada çökme riski var ve bina ayakta durmakta zorlanıyor.

Binanın hakkında yıkım kararı var ama binanın yıkımına bir türlü başlanmıyor.

Demirleri görünen ve dokundukça dökülen binada her taraf risk altında. Apartman sakinleri büyük bir tedirginlik içinde. Apartmanda oturan bir kişinin ifadesine göre “90 günlük süre verildi ama bina hala yıkılmadı” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılarından Hüsnü Yeşilyurt’un binanın hissedarı olduğu ortaya çıktı. Yeşilyurt konuyla ilgili, "İçinde bir tek oturan kişi var o da yakın bir zamanda çıkacak. Onun için bir süre alındı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal yeşilyurt apartmanı bina faciası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Birileri dinin tüccarlığını yapıyor, diğerleride atatürkün. memleket dolandırıcı kaynıyor.
@okansefe,r maalesef haklısın.
Tanzim yıkım gerekli!!!!
daha ne binalar vardır bi olay olmadan alınacaktı önlemler
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