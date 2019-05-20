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Yine yaptı yapacağını! Bu sefer hedefi Game of Thrones oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Düşük bütçeli cosplay'ci genç yine sahalarda! Bu sefer de 8. sezon 6. bölümüyle final yapan efsane dizi Game of Thrones karakterlerinin düşük bütçeli cosplaylerini yapan Taylandlı genç yine görenleri gülme krizine soktu.

Yine yaptı yapacağını! Bu sefer hedefi Game of Thrones oldu

Anucha “Cha” Saengchart adlı genç, ‘Düşük Maliyetli Cosplay' yapmaya 2013'te başladı. Sosyal medya hesabında binlerce kişi onun bu eğlenceli ve ucuz cosplaylerini takip ediyor. Bütçe dostu Thanos makyajlarından sarışın, pasta saçlı Goku'ya kadar, Saengchart çevresindeki her şeyden ve yaratıcılığından ilham alarak kendine özgü cosplayler yapıyor. Şimdi de bu genç adam favori dizi Game of Thrones'a el atmış görünüyor.

Ufak bir ayrıntı: Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve Cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra eden kişilerdir.

İşte Anucha adlı genç adamın Game of Thrones cosplayleri...

Jon Snow

1gameofthorones

Daenerys

2game

Cersei

3game

White Walker

4game

The Night King

5game

The Night King ve güvenilir arkadaşı

6game


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