Yine yaptı yapacağını! Bu sefer hedefi Game of Thrones oldu

Anucha “Cha” Saengchart adlı genç, ‘Düşük Maliyetli Cosplay' yapmaya 2013'te başladı. Sosyal medya hesabında binlerce kişi onun bu eğlenceli ve ucuz cosplaylerini takip ediyor. Bütçe dostu Thanos makyajlarından sarışın, pasta saçlı Goku'ya kadar, Saengchart çevresindeki her şeyden ve yaratıcılığından ilham alarak kendine özgü cosplayler yapıyor. Şimdi de bu genç adam favori dizi Game of Thrones'a el atmış görünüyor.

Ufak bir ayrıntı: Cosplayer olarak adlandırılan kişiler çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanarak Anime ve Manga, Film, Oyun, Kitap ve Cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterleri taklit ederek kostüm ve performans sanatı icra eden kişilerdir.

İşte Anucha adlı genç adamın Game of Thrones cosplayleri...

Jon Snow

Daenerys

Cersei

White Walker

The Night King

The Night King ve güvenilir arkadaşı



