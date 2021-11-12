Yiyecek hazırlarken fazla zaman kaybetmek istemeyenlere öneriler

Mutfağın yaşantımızda o kadar büyük bir yeri var ki en ufak ihtiyaçlar için dahi tasarlanmış birçok mutfak gereci bulunuyor. Gelişen teknoloji sayesinde her alanda olduğu gibi yemek yapma noktasında da oldukça pratik yollar bulmanız mümkün. Elektrikli mutfak gereçleri, kullanışlı tavalar, hızlı pişiren tencerelerle besleyici ve hızlı öğünler hazırlayabilir, artan vaktinizi kendinize veya işlerinize ayırabilirsiniz.

1. Bölmeli tava her evin ihtiyacı!



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Papilla markası tarafından üretilen iki bölmeli tava ile bekleme derdinize son. Bazı yiyecekleri hazırlayabilmek için birkaç farklı ürünü işlemden geçirmek gerekebiliyor. Bu işlemler sırasında ocaktakinin pişmesini beklerken vakit kaybediyor, beklemekten sıkılıyor olabilirsiniz. İki bölmeli bu tava sayesinde iki ürünü aynı anda ve tek seferde pişirerek zamandan tasarruf etmeniz mümkün. Ekstra bulaşık çıkarmadan çok kısa zamanda enfes yemekler hazırlamak için en pratik ürünlerden biri şüphesiz Papilla bölmeli tava!

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2. Kahvaltıların vazgeçilmezi!

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Hafta içi koşturmacanızın acısını hafta sonu çıkarmak istiyor ancak kahvaltı hazırlığını dert mi ediyorsunuz? Size lezzetli ve pratik pankekler hazırlama imkânı sunan Biogranit Pankek Tava ile bunu düşünmenize gerek kalmıyor. 7 ayrı haznesi bulunan bu tava ile tek seferde 7 adet pankeki homojen bir şekilde pişirebilir, masadaki herkesin gönlünü kazanabilirsiniz. Hızlı ve lezzetli bir kahvaltı hazırlayıp tüm günü keyfinizce geçirmek istiyorsanız pembe rengiyle mutfağınızda ışıldayacak bu ürünü mutlaka düşünmelisiniz.

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3. Film başlayana kadar sandviçler hazır!

Akşamı ufak atıştırmalıklarla geçirmek istiyor ancak hazırlamakla uğraşmaya üşeniyorsanız bu ürünü görünce bir oh çekeceksiniz. Siz malzemeleri Karaca Cookplus Sosisli Sandviç Makinesine verin, o geri kalan her şeyi halleder! Buzdolabından çıkardığınız sosisleri ön ısıtmaya gerek duymadan makineye yerleştirebilir, sosisle beraber sandviç ekmeklerini de ısıtabilirsiniz. Aynı anda 4 adet sandviç hazırlama kapasitesine ve 5 farklı hız kademesine sahip olmasının yanı sıra maşası sayesinde ürünleri kolayca makineden çıkarıp servis edebilirsiniz. Portatif olması sayesinde pikniklerinize dahi götürebileceğiniz bu ürünle pratik lezzetler peşinizden geliyor.

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4. Saatlerce pişirme işi mazide kaldı!

Şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile mutfakta geçireceğiniz vakti kısaltacak Fissler Vitaquick Düdüklü Tencere Seti, size sağlıklı ve tasarruflu yemekleri garanti ediyor. Paslanmaz çelikten üretilen 6 ve 3,5 litrelik bu ikili set, özel kilit sistemi ile kolayca kapanıyor ve aşırı ısınmaya karşı özel güvenlik sistemi sayesinde mutfağınızda tehlike yaratmıyor. Hassas ve hızlı olmak üzere 2 seviyesi bulunan Fissler Tencere sayesinde hem zamandan hem de enerjiden yüksek oranda tasarruf edeceğinizden şüpheniz olmasın.

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5. Bu aletin elinden her iş geliyor!

Mutfağınızda mucizeler yaratacak bir teknolojiye hazır mısınız? 11 farklı pişirme programıyla sizi etkisi altına alacak Russell Hobbs Cook At Home Çoklu Pişirici, lezzetli ve sağlıklı yemekler için tam da aradığınız ürün. Buharda pişirme ve yavaş pişirme özellikleriyle et, balık, güveç gibi ürünleri kolayca hazırlayabileceğiniz; hatta kek ve yoğurt dahi yapabileceğiniz bu makine sayesinde hayatınız fazlasıyla kolaylaşacak gibi gözüküyor. Dayanıklı parçaları ve paslanmaz çelik yapısı ile Russell Hobbs Çoklu Pişirici sayesinde zamandan sağlayacağınız kazanç sizi büyüleyecek.

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6. Pratik kaplar ve sağlıkla dondurulmuş yemekler!

Mutfakta geçirdiğiniz vakti azaltmanın tek yolu pratik aletler değil. Yemek yapma alışkanlıklarınızı değiştirerek de bunu başarabilirsiniz. Tek başınıza yaşıyorsanız 4 kişilik bir aileye yemek yapıyor gibi fazladan pişirebilir, kalan kısmı ise uygun kaplarla dondurucunuza koyarak hazır yemekler elde edebilirsiniz. 5 parçadan oluşan Tupperware Alaska Serisi Derin Dondurucu Kaplarının esnek ham maddesi sayesinde dondurulmuş yemeğinizi çıkarırken zorluk yaşamaz, gıdanızın besin değerini koruyabilirsiniz. Donduracağınız yiyeceğin miktarına uygun seçenekleri olan bu setin özel yapısı sayesinde buzlanma ihtimalini minimuma indirebilirsiniz.

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7. Kolunuz değil, hamur makineniz çalışsın!

Yemek yapmayı çok sevenlerin dahi çırpma ve yoğurma gibi işlemler yüzünden keyifleri kaçabilir. 1500 Watt motor gücüyle ideal karıştırma, çırpma ve yoğurma işlemleri yapabilen ve homojen karışımlar elde edebilen Mastermaid Shiny Black Stand Mikser, şık görünümüyle mutfağınıza kolayca uyum sağlar. Oynar başlıklı üst gövdesi sayesinde alt gövde sabitken kolayca hamur karıştırma imkânı sunan bu ürünle çok kısa sürede oldukça etkili sonuçlar elde edeceksiniz. 3 farklı aparatı ve 6 farklı hız ayarı olan bu alet ile ekmek, börek, makarna gibi besinler yapabileceğiniz gibi krep ve püre gibi karışımlar da elde edebilirsiniz. Yapışmaz ve kolay temizlenebilir parçaları sayesinde bulaşıkta vakit kaybına da son!

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8. Yumurta pişirmek hiç bu kadar pratik olmamıştı!

Ergonomik yapısı ve kompakt tasarımıyla sizi etkileme garantili bir diğer ürün Briz Yumurta Pişirme ve Haşlama Makinesi, pratik kelimesinin sözlükteki karşılığı olabilir! Aynı anda 8 adet yumurtayı istediğiniz kıvamda haşlamanızı sağlayacak pişirme ayarına sahip 500 Watt gücündeki bu şık makine, bırakın tezgâhınızda boy göstersin. Gıda ile temasa uygun malzemelerle üretilen Briz Yumurta Makinesi, ayrıca 4 hazneli parçasıyla sahanda yumurta veya omlet pişirme imkânı da sunuyor. Kolay kullanımı, makinede yıkanabilen parçaları ve pişirme bitince sesli uyarı özelliğiyle ilgi çeken Briz Yumurta Makinesi sayesinde kahvaltı hazırlama süreniz yarıya inecek!

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9. Eşit boyutlardaki sebzeler için: Adoric Sebze Doğrayıcı

Yemek yaparken fazlaca zaman harcanan bir diğer aşama genellikle sebzeleri doğrama kısmı oluyor. Tüm sebzeleri istediğiniz boyuta getirirken dakikalarınızı harcayacağınıza Adoric 3in1 Sebze Doğrayıcı'yı edinerek bu süreyi minimuma indirebilirsiniz. 3 farklı boyuttaki doğrama aparatıyla sebzelerinizi dilediğiniz boyutta doğrayabilir, altındaki geniş haznesinde biriken parçaları doğrudan tencerenize alarak pişmeye bırakabilirsiniz. Her türlü sebze için kullanabileceğiniz bu doğrayıcıyla mutfakta geçirdiğiniz vakitten büyük oranda tasarruf ederek günün geri kalanını keyfinizce yaşayabilirsiniz.

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Mutfağınızdaki kurtarıcı parça: Outdoor Hamur Dağıtıcı



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Büyük emek harcayarak hazırladığınız kek veya krep hamurlarınızı eşit bir şekilde dağıtmanızı sağlayacak etkili bir ürüne ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Hazırladığınız karışımı kolayca içine koyarak dağıtmak istediğiniz yere tek bir dokunuşla akıtabilir, dengeli bir dağılım sağlayabilirsiniz. Yalnızca kek veya krep hamuru dağıtmak için değil, tatlılarınızın veya fırına atmak için sabırsızlandığınız pizza hamurunuzun üzeri için hazırladığınız sosları orantılı bir şekilde dağıtmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Oldukça pratik ve kullanışlı bu ürün uygun fiyatıyla da sizi cezbedecek gibi gözüküyor.

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