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Yiyenin müptelası olduğu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kelle paça tarifi

28.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kelle paça çorbası yapıldı. Programla birlikte işkembe severler kelle paça çorbası tarifini araştırmaya başladılar. Sevenin tam sevdiği sevmeyenin ise tam sevmediği gibi bir özelliği olan kelle paça çorbasının tarifini sizler için hazırladık. Peki yiyenin müptelası olduğu kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kelle paça tarifi ve malzemeleri...

Yiyenin müptelası olduğu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kelle paça tarifi
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 120dk
Kalori/Porsiyon 280kal

Sabahın erken saatlerinde dahi gidip içen sevdalılarının olduğunu kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıklara karşı sizinle beraber savaşan kelle paça çorbasını evlerinizde kendinizde yapabilirsiniz. Yoğurtlu terbiyesi ile daha çok lezzetlenen, içerisine sirkenin de yakıştığı kelle paça çorbası nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifimiz tam size göre. İşte lokanta usulü kelle paça çorbası tarifi ve malzemeleri...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KELLE PAÇA TARİFİ

Genelde çorbacılarda, işkembecilerde, lokantalarda içtiğimiz kelle çorbası, çoğunlukla Kurban Bayramı'nda evlerde yapılıyor. Bu tam kıvamında, lokanta usulü kelle paça çorbası tarifiyle siz de artık onu evinizde kolayca yapabileceksiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet kelle (dana, koyun veya dana)
  • 4 adet ayak (dana, koyun veya dana)
  • 1 adet işkembe
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı
  • tuz (azaltıp arttırılabilir)
  • Servis İçin:
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

TARİF

  • Kelleyi iyice temizlemek için bir gece boyunca aralıklarla suyunu değiştirerek suda bekletin. Ardından süzün ve bir düdüklü tencereye alıp, üstünü geçecek kadar su doldurun. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.
  • Bu sürenin sonunda kelleyi tencereden alın ve etlerini didikleyip, didiklediğinizi etleri bir kenara alın. Kelleyi haşladığınız suyu da süzerek ayrı bir kaba alın.
  • İşkembeyi güzelce yıkayıp, temizleyin. Ardından ayakları da güzelce temizleyin ve gerekirse tütsüleyin. İşkembeyi ve paçaları düdüklü tencereye alın, üstlerini geçecek kadar su ilavesi ile, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakın.
  • Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayıp bir kaba alın. Ayakları da güzelce didikleyip, didiklediğiniz etleri bir kenara alın.
  • İşkembe ve ayakları pişirdiğiniz suyu da süzerek bir kenara ayırın.
  • Derince bir başka tencereye yağı ve unu alın ve unun kokusu çıkana dek unu kavurun. Sonra süzmüş olduğunuz kellenin suyunu ve işkembenin suyunu ekleyin.
  • Un tamamen eriyene dek karıştırın. Ardından didiklediğiniz kelleleri, küçük küçük doğradığınız işkembeyi ve didiklediğiniz ayak etlerini ekleyin.
  • Çorbanız kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edin ve ayrı bir tavada kırmızı biberi tereyağında kızdırıp çorbaya ilave edin.
  • Güzelce karıştırın ve servis kasesine alın.
  • Servis ederken üstüne rendelenip ezilmiş sarımsakları ve sirkeyi gezdirin. Toz kırmızı biberle de süsleyerek, sıcak sıcak servis edin.


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