Yiyenin müptelası olduğu kelle paça çorbası nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kelle paça tarifi

Sabahın erken saatlerinde dahi gidip içen sevdalılarının olduğunu kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıklara karşı sizinle beraber savaşan kelle paça çorbasını evlerinizde kendinizde yapabilirsiniz. Yoğurtlu terbiyesi ile daha çok lezzetlenen, içerisine sirkenin de yakıştığı kelle paça çorbası nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifimiz tam size göre. İşte lokanta usulü kelle paça çorbası tarifi ve malzemeleri...
Genelde çorbacılarda, işkembecilerde, lokantalarda içtiğimiz kelle çorbası, çoğunlukla Kurban Bayramı'nda evlerde yapılıyor. Bu tam kıvamında, lokanta usulü kelle paça çorbası tarifiyle siz de artık onu evinizde kolayca yapabileceksiniz.