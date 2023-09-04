YKS 2023 MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ AİS.OSYM.GOV.TR: YKS milli sporcu tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM'den son dakika açıklaması

ÖSYM'den spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı olan adaylar ile ilgili açıklama geldi. Yayımlanan duyuruda spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin başladığı ifade edildi. Birçok kişi internette "2023 YKS milli sporcu tercihleri nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ais.osym.gov.tr YKS milli sporcu tercih ekranı...

YKS 2023 MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Milli sporcu tercihleri ile ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama şu şekilde:

"2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 04 – 08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 08 Eylül 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecektir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamaların aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna ve adaylara saygıyla duyurulur."

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