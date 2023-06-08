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YKS 2023 SINAV TARİHİ: YKS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgesi ekranı

08.06.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav tarihi ile ilgili araştırmalar Haziran ayında hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınava girecek olan öğrenciler ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarını inceliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? İşte, ÖSYM'nin YKS sınav giriş belgesi ekranı...

YKS 2023 SINAV TARİHİ: YKS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgesi ekranı

YKS giriş belgesi ve sınav yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2023 için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sınav giriş belgelerinin erişime açılması ile birlikte sınav yerleri de belli oldu. İşte 2023 YKS sınavı tarihi...

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YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

yks

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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