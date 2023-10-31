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YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı takviminde!

31.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Önümüzdeki yıl birçok öğrenci TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavına girecek: Peki, YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı takviminde!

YKS tarihi ve 2024 ÖSYM sınav takvimi internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TYT sınavı bu yıl 17 Haziran'da AYT ve YDT ise 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Birçok kişi internette "2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS sınav tarihleri açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak edildi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimi 2024 için henüz açıklamada bulunulmadı.

Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her yıl güncelleniyor. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

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