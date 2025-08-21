YKS 2025 tercih sonuçları için geri sayım başladı! YKS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç sorgulama ekranı için tıkla...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih döneminin 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci heyecanla yerleştirme sonuçlarını bekliyor.

'YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?'

ÖSYM’nin resmi açıklaması için geri sayım başlarken, adaylar “YKS tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. 2,5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı YKS 2025 sınavının ardından, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla hangi lisans ve ön lisans programlarına yerleşecekleri belli olacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını genellikle ağustos ayının son haftasında duyuruyor. Bu yıl da sonuçların 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında, en geç ağustos sonuna kadar erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi “sonuc.osym.gov.tr” üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca erişilebilecek.

KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2025 tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM’nin “YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından, öğrenciler eğitim hayatlarına başlayacakları bölümleri öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Güncel bilgiler için ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve haberlerimizi takip etmeyi unutmayın!